Stvari koje će muškarac uraditi samo za ženu koju zaista voli – “Muškarac koji vas voli čuje vas svaki put”

Muškarac će slušati samo ženu koju voli; I to znači zaista slušati. Kada pričate s vašim muškarcem i konstantno primjećujete da je postao odsutan tokom razgovora, to može biti znak upozorenja da s vašom vezom ne funkcioniše sve kako treba.

Ako vas muškarac zaista voli, imaćete njegovu punu pažnju, a razgovor s vama njemu je uvijek važan. Muškarac koji vas voli čuje vas svaki put, sluša vaše savjete i često ih prihvata ili se suprotstavlja razumnim mišljenjem o datoj temi. On će vas slušati zato što vas voli.Muškarac će promijeniti svoje mišljenje samo zbog žene koju voli; I sami znate da muškarci ponekad mogu biti tvrdoglavi. U mnogim vezama (ili pseudo-vezama), muškarci ne shvataju žene ozbiljno. Razlog? Nedostatak poštovanja i nedostatak ljubavi. Ljubav i poštovanje idu ruku pod ruku.

Ako muškarac na vašu vezu gleda kao na čisto fizičku stvar, on neće biti sklon vašim mišljenjima koliko je sklon vašem tijelu. Muškarac koji vas voli i poštuje pokušaće da s vama dođe do kompromisa, jer vas vidi kao jednaku njemu. Možda nećete uspjeti postići kompromis oko baš svake stvari, ali napor koji se ulaže da se on postigne uvijek će biti prisutan i, obično, u svakoj zdravoj vezi, vas dvoje ćete uvijek pronaći način da stvari posložite onako kako i treba.

Muškarac će se boriti samo za ženu koju voli; Nijedan muškarac (a ni žena) ne bore se za nešto što je prolazno i što je samo za jednu noć. Ako vas muškarac voli, on će se i boriti za vas. Zauzeće se za vas kod njegovih prijatelja, kod vaših prijatelja, kod njegove porodice, kod vaše porodice; neće nikome dozvoliti da umanji vaš značaj, jer on to ne može ni emotivnio ni psihički dozvoliti.

To mu je poput refleksa i neće se nikada dvoumiti da stane na vašu stranu. Čovjek koji vas istinski voli neće se samo boriti u vaše ime – on će se boriti za vas i boriće se da vas zadrži. Muškarac će uraditi sve samo za ženu koju voli; Čovjek koji je iskusio pravu ljubav zna koliko je ona vrijedna i koliko je vremena potrebno da se ona “nađe”.

Ne postoji stvar koju muškarac ne može uraditi kada iza sebe ima ljubav žene. Ako imate važan događaj, on će biti tu da vas podržava. Ako imate važan sastanak na poslu, pomoći će vam da se najbolje pripremite za njega. Ovakve stvari će mu biti druga priroda.

Ako vas muškarac voli, posmatraće vas kao najvažniju stvar u životu. A, imajući u vidu da ste najvažnija stvar u njegovom životu, on će uraditi sve za vas. Sve što je razumno i sve što je u njegovoj moći,piše Infpultinfo

Facebook komentari