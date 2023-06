Kako prepoznati menopauzu – Ginekolozi ističu 5 mogućih znakova

Simptomatologija koja se javlja u našem podneblju oko 50. godine, zapravo je odličan poticaj zbog kojeg se žena javlja svom liječniku, pojašnjava doc.prim.dr.sc. Ivan Fistonić, spec. ginekologije i opstetricije pojašnjavajući kako mediji imaju veliku ulogu u naglašavanju potrebe za liječničkim konzultacijama u ovom najosjetljivijem periodu tranzicije.

1. Neredovita menstruacija: – Neredovita menstruacija je prvi znak promjene zbog kojeg se žene javljaju liječniku, a zatim u razgovoru mogu razjasniti mnoge nepoznanice. Neredovita krvarenja mogu bili obilnija i dugotrajnija što je indikacija za analizu tkiva, najčešće putem neugodnog postupka kojeg kolokvijalno nazivamo kiretažom. piše pult24

2. Smanjena plodnost: Kako vam se hormoni prilagođavaju novoj situaciji, jajnici stvaraju manje jajnih stanica. To znači da ćete imati puno više teškoća pokušavate li ostati trudni neposredno prije nego ste ušli u perimenopauzu. Smanjena plodnost može se javiti čak nekoliko godina prije vaše posljednje menstruacije, no ti se problemi mogu riješiti hormonalnom terapijom.

3. Noćno znojenje i valunzi.

4. Debljanje: Višak kilograma javlja se zbog usporavanja metabolizma do čega dolazi starenjem. Dodatno, stres uzrokuje stalno otpuštanje hormona kortizola koji vodi do nakupljanja masti na trbuhu, pojašnjava ginekologinja iz New Yorka, dr. Alyssa Dweck.

5. Glavobolja, omaglice i psihičke tegobe: Kod pojedinih žena javlja se osjećaj umora i zbunjenosti, dok će druge iskusiti simptome depresije koji se češće javljaju kod žena u perimenopauzi nego u općoj populaciji, tvrdi studija objavljena u časopisu Journal of Women’s Health.

