Taroti i vidovnjaci masno zarađuju: Za 300 KM možete saznati da li vas muž vara

S razvojem moderne tehnologije, svijet vidovnjaka, nadriljekara, bijelih i crnih magova, astrologa i raznih “proricatelja budućnosti” preselio je i u virtuelni svijet, u kojem u posljednje vrijeme dobro kotiraju i influenseri i life coachevi.

Zašto se svi vrte tu i šta to povezuje naravno i nadnaravno? Samo jedno – prodaja iluzija i magle koju su dobro unovčili kao biznis. Jedni naplaćuju od nas, a drugi preko nas svoje usluge. Čast, naravno, izuzecima, a ima ih.

Primjera radi, društvene mreže u regionu, ponajviše Facebook i Instagram, posljednjih godina su zatrpane oglasima koji nude usluge raznih proricatelja za sasvim solidnu sumu novca. Dovoljno je u polje za pretrage samo unijeti riječ “vidoviti…” i Facebook će ponuditi na desetine “vidovnjaka”, bijelih magova, numerologa, tarota… A tu su i zakupljeni večernji termini na pojedinim televizijama. Vidovita Irina, vidovita Kristina, vidovita Džemila, vidoviti Kasim… sve će vam reći o budućnosti za pare, naravno.

CIJENE VARIRAJU

Iz priloženog se vidi da su društvene mreže za kratko vrijeme od aplikacija za druženje i komunikaciju prerasle u platforme za itekako unosne poslove. Odlična su podloga i za influensere i life coacheve. Popularnost influensera u znatnom je porastu, a life coachevi u suštini pratiteljima kažu kako se “ne treba sekirati, jer će sve biti uredu”. Naravno, i ove usluge se naplaćuju. U suštini, prilično teško je otkriti koliko i jedni i drugi zarađuju za svoje usluge. Cjenovnik je različit od vidovnjaka do vidovanjaka, od influensera do influensera…

Primjera radi, očajna žena koja želi provjeriti da li je muž vara, vidovnjaku mora platiti i do 300 maraka za polusatni tretman i eventualno “dijagnozu”. No, ukoliko pak otkrije da postoji problem i želi ga riješiti, tarifa se povećava i do nekoliko hiljada maraka.

Spomenut ćemo i nedavni slučaj kada je državljanka Srbije Zorica Damnjanović (64) uhapšena u Derventi zbog sumnje da je, lažno se predstavljajući i obećavajući da će izliječiti brojne bolesti, od tri osobe uzela 809.616 maraka.

I žena iz Trebinja S. G. je policiji prijavila prevaru navodeći da je stanovitoj Vladimiri iz Srbije dala 14.800 KM kako bi pomogla njenoj duševno oboljeloj kćerki, međutim, to se nije desilo. Sve je prijavila policiji. No, o zakonskom aspektu i kaznama za prodavače magle ćemo nekom drugom prilikom.

S druge strane, influenseri za sebe kažu da u ime brenda dopiru do publike do koje sam brend ne može. A zarada također zavisi od brendova, klikova, pregleda. Influenseri koji imaju milionske preglede mogu zaraditi na godišnjem nivou i do pola miliona maraka. Oni sa stotinama hiljada pratitelja mogu mjesečno zaraditi oko 3.000 maraka. Stoga i ne čudi da se sve više mladih odlučuje za ovaj vid posla – odnosno hljeba bez motike.

A sociolog Srđan Vukadinović o ovoj poplavi raznih “terapeuta za dušu i srce” i ezotera koji na tuđoj muci zarađuju kaže da je došla s poremećajem vrijednosti.

– Ova dominacija raznih vidovnjaka, terapeuta – više ni ne znamo kakvu odrednicu imaju, najmanje imaju socijalni i psihosocijalni – raznoraznih tiktokera i jutubera, ustvari, zanimanja bez zanimanja je posljedica dvije stvari. Na jednoj strani imamo potpuno urušen sistem vrijednosti, a na drugoj je potpuna otuđenost savremenog čovjeka, čak i od onog svog ja. Sistem vrijednosti zasnivao se na obrazovanju, profesionalnosti, na etičnosti, postignućima, ugledu… Već dugo je taj sistem vrijednosti urušen i namjesto njega nije stvoren drugi. A ne treba ni imati iluziju da se može stvoriti identičan sistem vrijednosti. Nešto što je urušeno, nikada se nije obnovilo niti se može obnoviti, zato je trebalo stvarati neki drugi sistem. Međutim, umjesto drugog sistema vrijednosti u kojem bi upravo te vrijednosti bile bitne – obrazovanje, etičnost, profesionalnost…, razvio se pravni vakuum i u taj vakuum je ušlo sve i svašta. Ušao je jedan potpuni sistem nevrijednosti – ne cijenimo one koji će napraviti nešto vrijedno, ne cijenimo nastavnike, ne cijenimo roditelje, ne cijenimo ono što tvori taj sistem vrijednosti – objašnjava Vukadinović.

