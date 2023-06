Napokon je njihova sezona! Ovo je sedam znanstveno dokazanih dobrobiti paprike babure

Bilo da ih kuhate, pirjate, pečete ili stavljate na pizzu, paprike babure su ukusan sastojak najrazličitijih jela. One mogu biti i odličan međuobrok narežete li ih na trakice i grickate umjesto nezdravih grickalica. No, osim što je praktično i vrlo ukusno, ovo povrće ima i neke ozbiljne dobrobiti za zdravlje. Ako ste ljubitelj babura i želite ih još češće uvrstiti u svoj jelovnik, preporučujemo vam da prvo pročitate koje ćete sve znanstveno dokazane dobrobiti imati od njih.

Likopen iz babura može pomoći protiv oštećenja stanica

Paprike babure sadrže prirodni pigment likopen, koji je prisutan i u lubenicama, rajčicama, guavi i crvenom grejpu. Od raznih boja paprika babura, ona crvena je najbogatija likopenom. Prema članku objavljenom u časopisu Nutrients, likopen je jedan od nekoliko različitih biljnih pigmenata za koje je otkriveno da mogu pomoći u borbi protiv slobodnih radikala u tijelu. Slobodni radikali su tvari koje mogu uzrokovati oštećenja u tjelesnim stanicama, što stvara oksidativni stres koji može dovesti do razvoja bolesti. Navodi se da likopen štiti od slobodnih radikala i njihovog djelovanja te da stoga može pomoći u smanjenju rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Karotenoidi iz paprika mogu ojačati zdravlje očiju

Žute i narančaste babure sadrže dva prirodna pigmenta nazvana zeaksantin i lutein koji se ubrajaju u karotenoide. Ti karotenoidi, koji su prisutni u brojnim prirodno žutim i narančastim namirnicama, kao što su dinja, mrkva, jaja i losos, koriste zdravlju na razne načine. Primjerice, pomažu očuvanju zdravih očiju. Naime, lutein i zeaksantin su dio pigmenta prisutnog u žutoj pjegi oko mrežnice oka za koju je poznato da štiti oko od plave svjetlosti. I to nije sve, ti pigmenti mogu pomoći i u zaštiti od katarakte te makularne degeneracije povezane sa starenjem.

Crvene babure obiluju vitaminom C

Paprike su krcate tim vitaminom, štoviše: sadrže više vitamina C nego naranče! Ono što mnogi ne znaju o vitaminu C je da, osim što je nužan za imunitet i reguliranje krvnog tlaka, dokazano pomaže u očuvanju kognitivnih funkcija kako starimo. Jedno istraživanje, objavljeno u časopisu BMC Psychiatry, povezalo je manjak vitamina C s osjećajem depresije i slabijim kognitivnim funkcijama. Iako autori kažu da su potrebne daljnje studije koje bi to potvrdile, cijeli je niz istraživanja proteklih 20 godina dokazao povezanost između vitamina C i kognitivnih funkcija, uključujući i kohortnu studiju objavljenu u časopisu American Journal of Epidemiology, koja je otkrila da ovaj vitamin može štititi od blagog do težeg oblika kognitivnog propadanja.

Pomažu u jačanju imuniteta

Paprike babure sadrže solidnu količinu vitamina A koji je poznat po tome što pomaže jačanju našeg imuniteta. Većina znanstvenika se slaže s tim da odgovarajuća količina vitamina A može pomoći u zaštiti od infektivnih bolesti, iako se još ne zna na koji način. Prema nekim tezama, manjak tog vitamina može spriječiti našu sposobnost apsorpcije nutrijenata u crijevima. Treba naglasiti i da je vitamin A nužan za izgradnju važnih stanica koje se bore protiv infektivnih bolesti.

Babure su odličan izvor vitamina B6

Još jedna dobrobit koju mnogi možda ne očekuju od namirnice kao što je paprika jest to da popravlja raspoloženje. Crvene babure sadrže više od 35 % dnevno preporučene količine vitamina B6 koji je poznat po tome da popravlja raspoloženje i smanjuje rizik za depresiju. Prema studiji objavljenoj u časopisu Journal od Inherited Metabolic Disease, vitamin B6 se može koristiti kao suplement s ciljem smanjenja simptoma depresije. Ipak, treba naglasiti da ne možemo u organizmu postići dovoljno veliku količinu tog vitamina samo jedući paprike tako da paprike same po sebi ne mogu služiti kao neka vrsta terapije protiv depresije.

Sadrže nutrijent koji jača metabolizam

Babure, a naročito one crvene, sadrže prirodnu tvar koja se naziva kapsantin. Ona daje crvenu boju hrani, a može se naći i u kajenskim paprikama i čili papričicama. Znanstvenici sve više otkrivaju da konzumacija te tvari može pomoći u smanjenju upale i mršavljenju. Jedna studija, objavljena u časopisu Food Research International bavila se proučavanjem utjecaja kapsantina na mršavljenje kod miševa. Pokazalo se da miševi nisu samo izgubili na tjelesnoj težini, već se i razina šećera i kolesterola u krvi kod njih značajno smanjila. Dr. Amy Goodson, autorica knjige „The Sports Nutrition Playbook”, ističe da kapsantin vjerojatno pomaže zato što uzrokuje vrlo malo ubrzanje metabolizma, ali dodaje da za upečatljive učinke neće biti dovoljno samo jedenje paprika.

I sadrži nutrijent koji snižava krvni tlak

Paprike babure sadrže prirodni pigment kvercetin koji pripada u skupinu flavonoida te u tijelu djeluje kao moćan antioksidans. Kvercetin je povezan s raznim dobrobitima za zdravlje, uključujući protuupalno djelovanje, uništavanje kancerogenih stanica, smanjenje rizika za razvoj srčanih bolesti i snižavanje krvnog tlaka. Autori istraživanja objavljenog u časopisu British Journal of Pharmacology proveli su eksperiment tako što su štakorima davali različite količine kvercetina tijekom perioda od 5 tjedana. Štakori su imali sniženje krvnog tlaka za 23 posto u prosjeku, što su vrlo obećavajući rezultati. Ipak, treba naglasiti da se o ovom eksperimentu koristila doza od 10 mg kvercetina dok kilogram babura ima tek nešto više od 2 grama. Dakle, babure nam sigurno mogu pomoći da u tijelo unesemo nutrijente koji mogu pomoći u sniženju krvnog tlaka, ali ne možemo očekivati da će samo paprike biti dovoljne za to. prenosi gloria

