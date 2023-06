VENERA JE UŠLA U LAVA – STIŽE OBRT ZA NEKE ZNAKOVE: A samo OVA 2 će biti MILJENICI SREĆE I PUNI PARA!

Jezik ljubavi uvek zavisi od znaka kroz koji Venera prolazi, a ovog puta pojačaće strast u vašim odnosima i začiniće ih na više načina. Ne samo što će pojačati želju za komplimentima i javnim iskazivanjem naklonosti, ovaj tranzit će učiniti da budemo dramatičniji dok slijedimo scoje srce.

Pored ovog tranzita, važno je istaći da će Venera biti u opoziciji sa retrogradnim Plutonom u Vodoliji, što će dodatno uticati na sve nas. Bilo finansijski, romantično ili u smislu naših osnovnih vrijednosti, ovaj tranzit bi mogao da donese svijest o nesvjesnoj dinamici moći ili strahovima u vašem srcu. Takođe, možete da očekujete da se istaknete u oblastima u kojima vam je do sada nedostajalo hrabrosti da se iskažete, piše portal “Stylecaster”.

Evo kako će se Venera u Lavu odraziti za sve znakove:

OVAN

Venera prolazi kroz vašu petu kuću autentičnosti, kreativnosti i samoizražavanja, a to znači samo jedno – vrijeme je da pokažete svoje talente! Ne brinite, čak nećete morati mnogo ni da se trudite da bi to bilo zapaženo. Vi ste magnet za pohvale i vaša pomalo teatralna ličnost biće neodoljiva ove sezone! Poželjećete da zabilježite svoje kreativne ideje u periodu kada se Venera bude kretala retrogradno, od jula do septembra. Verovatno ćete se suočiti i sa nekim bivšim ljubavima, ali držite glavu visoko i pokažite im šta su propustili!

BIK

Ovaj tranzit je pogodan za porodična okupljanja i zabavne aktivnosti koje spajaju vas i vaše najmilije. Vaš odnos sa bližnjima će biti bolji nego ikada, a bilo bi dobro da razmislite i o renoviranju ili preuređivanju svog životnog prostora. Sada je pravi trenutak za to, no budite oprezni pri trošenju novca. U periodu kada se Venera bude kretala retrogradno, od jula do septembra, na red će doći i pitanja u vezi nekog nasljedstva ili porodične imovine, a moguće je da ćete imati polemiku sa bliskim rođacima.

BLIZANCI

Ovo je period u kome ćete briljirati kada je riječ o komunikaciji. Bilo to putem DMa na Instagramu dok ćaskate sa simpatojim, ili u kancelariji sa omiljenim kolegama, vaša harizma će maksimalno doći do izražaja. U periodu kada se Venera bude kretala retrogradno, od jula do septembra, očekujte more ideja, bilo da su one kreativne prirode, bilo u vezi sa vašim ličnim životom. Prirodno se lako predomišljate, pa je moguće da će vam biti teško da ostanete prisutni u trenutku. Uvjerite se da sa svima komunicirate jasno i bez konfuznih izjava i naglih promena mišljenja.

RAK

Zapamtite ko ste i nemojte se plašiti da naglasite svoje lične vrijednosti. Vrijedite više nego što to mislite. Vaš osjećaj sopstvene vrijednosti, ali i vaš odnos prema novcu u ovom trenutku biće u prvom planu, jer će Venera biti u vašoj drugoj kući novca i finansija. Venera i inače podstiče žudnju za finim stvarima, a u kombinaciji sa tim što prolazi kroz Lava ona dodatno podgreva vaše želje za raskoši. Tokom perioda kada Venera bude retrogradna, od jula do septembra, moguće je da ćete se suočiti sa skepticizmom u vezi svoje finansijske sigurnosti, te da ćete posumnjati u to da ste sposobni da zaradite dovoljno.

LAV

Nije da uvijek niste spremni da budete u prvom planu, ali ovog puta ste zaista u centru pažnje. Pored toga što su i Mars i Venera u vašem znaku, vaš vladar (Sunce) takođe osvetljava vašu 11. kuću društvenih doprinosa i osjećaja pripadnosti svijetu. Razmislite o svom jedinstvenom identitetu ili čak o pokretanju sopstvenog brenda. Ovo je period kada ćete imati bezbroj potencijalnih udvarača, ali i odličnih poslovnih prilika. U periodu kada se Venera bude kretala retrogradno, od jula do septembra, izbegavajte kozmetičke procedure i rizične estetske promene.

DJEVICA

Ovo je period kada ćete se konačno rasteretiti različitih briga! Iako ste po prirodi saosjećajni, važno je da budete razboriti kada je riječ o žrtvama koje svjesno ili nesvjesno birata. Morate ponovo preispitati sebe i svoje osjećaje, iskreno i bez zabluda ili maski. Ovo je pravo vrijeme da se osamite i zasluženo odmorite. Bilo bi dobro da se posvetite aktivnostima koje će vam pomoći da se povežete sa svojim unutrašnjim ja – dan u spa centru, meditacija, joga… . U periodu kada se Venera bude kretala retrogradno, od jula do septembra, što će vam donijeti uvid u neke odnose u koje ste možda nesvjesno ušli, dok će neki možda poželiti i da završe vezu u kojoj su.

VAGA

Ovo je period kada ćete biti vrlo druželjubivi i puni energije i elana za različite žurke i društvena dešavanja. No, uporedu moguće su trzavice na ljubavnom planu – čim vam se neko dopadne i to mu stavite do znanja, vjerovatno će se odmah povući. U periodu kada se Venera bude kretala retrogradno, od jula do septembra, stvari će postati zanimljive. Na površinu će isplivate najrazličitije istine o ljudima oko vas, posebno onima koji vas ne podržavaju istinski ili nemaju istu viziju o životu kao vi.

ŠKORPIJA

Venera stiže u vašoj 10. kući autoriteta, ugleda i nasleđa u svetu, a iz vas izvlači najbolje, bilo da se radi o profesionalnom ili finansijskom planu. Imate sjajnu radnu etiku i veštine diplomatije, a čini se da su vam zvezde naklonjene i da vas čeka zasluženo unaprijeđenje. Takođe, velike su šanse da ćete dobiti posao iz snova, pa nemojte odustajati od slanja CV obrasca na brojne adrese. Ako ste razmišljali da pokrenete sopstveni posao ili se povežete sa nekim ko bi mogao da vam pomogne da napredujete, sada je vreme da to uradite!

STRIJELAC

Da li ste spremni da izađete na scenu? Tokom ovog Venerinog tranzita bićete u centru pažnje i lako ćete se isticati u gomili – počev od vašeg jedinstvenog stava do zanimljivih priča o vašim iskustvima. Ovo je period kada treba da se povežete sa željama svog srca i spoznate šta je to što može da “zapali” vašu dušu, bilo da je riječ o obrazovanju, putovanjima ili pronalaženju nove profesije. U periodu kada se Venera bude kretala retrogradno, od jula do septembra, vaši horizonti će se proširiti i dobićete nove finansijske mogućnosti, ali i nove prilike za ljubav. Važno je da ostanete skromni i imate otvoren um.

JARAC

Intimnost i se*sualna hemija biće na prvom mjestu tokom ovog perioda. Uprkos žudnji za životom i nezasitoj želji za spajanjem, suočićete se sa mračnom stranom vaše ljubavi i želja. Da li jednako dajete i primate u odnosu u kome ste trenutno? Da li zaista izražavate svoje lične potrebe? Biće mnogo besa i strasti u vašim ljubavnim odnosima, ali tokom perioda retrogradne Venere, od kraja jula do septembra, postoji prilika da zacelite rane i ponovo se povežete sa samim sobom, te shvatite koliko vredite. Ovo posebno važi za one od vas koji su u svojim intimnim vezama imali pored sebe dominantnu osobu, bilo u finansijskom smislu, bilo u smislu jačine karaktera.

VODOLIJA

Venera osvjetljava vašu sedmu kuću dogovora, kompromisa i partnerstva, pa ćete biti vrlo angažovani oko svojih veza i uživaćete u pažnji koju dobijate. Ovo je odličan tranzit kada je riječ o ličnoj i profesionalnoj saradnji, posebno onoj u kojoj možete da pokažete svoju autentičnost. Tokom perioada kada Venera bude retrogradna, od jula do septembra, možda ćete shvatiti da vaš ljubavni odnos “krade” previše vremena, energije i zahteva preveliku žrtvu. Ovo je period i kada bi neka neriješena pravna pitanja konačno mogla da se riješe.

RIBE

Venera vam donosi energiju i motiviše vas, tako da je ovo period kada ćete se osjećati najbolje što možete! Produktivni ste i inspirisani, a dobićete i puno komplimenata i podrške od vaše bliže okoline. Tokom perioda kada Venera bude retrogradna, od jula do septembra, bilo bi dobro da rasteretite svoj lični prostor, organizujete detaljno čišćenje kuće, krenete na detoks, duhovni i fizički! Imate hrabrosti da izvučete najbolje iz svog dana i života, i što ste autentičniji u svom pristupu, to bolje! prenosi novi

