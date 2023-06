Ubijena ajkula koja je usmrtila turistu, njegov otac posmatrao napad: “Vikao je ‘tata, spasi me!”

Jurij Popov je bio primoran da bespomoćno posmatra sa obale kako grabežljivac kruži oko njegovog sina Vladimira (23), prije nego što ga je odvukao pod vodu u ljetovalištu Hurgada u napadu za koji tvrdi da je trajao 20 sekundi.

Izbezumljeni otac pričao je užasu dok je gledao svog sina kako ga u egipatskom ljetovalištu ubija ajkula dok je vikao: ‘Tata, spasi me!’

Turisti su iskočili iz vode dok su užasnuti posmatrači dozivali Vladimira da pobjegne od ajkule. Tigrasta ajkula je tada uhvaćena i čamcem odvučena na kopno prije nego što je ubijena. prenosi radiosarajevo

‘Otišli smo na plažu da se opustimo’, rekao je gospodin Popov, porijeklom iz Rusije. ‘Mog sina je napala ajkula, sve se dogodilo za nekoliko sekundi’.

Rekao je da u blizini njegovog sina nije bilo članova porodice koji bi pomogli u vodi, iako prvi izvještaji govore da je djevojka 23-godišnjaka uspjela pobjeći od napada.

‘Koju vrstu pomoći možete pružiti? Ova mašina za mljevenje mesa se dogodila za 20 sekundi, samo je odvučen pod vodu’, rekao je gospodin Popov.

‘Ovo je apsolutno smiješna koincidencija, jer je to sigurna plaža. Okolo su brodovi i jahte. To se tamo nikad nije dogodilo. Obično napadaju na divljim plažama. To je samo neka zla sudbina’, rekao je otac.

Vladimir je nekoliko mjeseci prije stravičnog napada živio sa ocem u Egiptu. Gospodin Popov je rekao da će kremirati svog sina i vratiti njegov pepeo u njihovu rodnu Rusiju.

Egipatske vlasti potvrdile su da je ajkula predata na istraživanje kako bi se otkrili uzroci njenog ponašanja i utvrdilo da li je životinja u srodstvu s onom koja je ‘izazvala nekoliko prethodnih nesreća’, prenosi Daily Mail.

