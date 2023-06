Šta frajeri žele od žena s kojima misle ozbiljno?

Petica iz kuhanja i košarica grudnjaka u toj veličini nisu ono zbog čega će poželjeti reći “u dobru i zlu”. Pročitajte što muškarac zaista želi od žene s kojom misli ozbiljno. 1. Želi ženu koja ga treba, ali ne “visi” na njemu. Važno mu je da mu partnerica da do znanja kako ga voli i želi, ali – s mjerom. Sto poruka dnevno i obasipanje telefonskim pozivima iza kojeg se zapravo krije kontroliranje ohladit će ga brže nego hladni tuš. –

2. Želi ženu sa smislom za humor, koja se zna nasmijati i na svoj račun. Neke cure misle da je dovoljno da budu lijepe i da je zadatak muškarca da ih zabavlja i nasmijava. Što mu nije problem, ali ponekad on želi biti taj koji će umirati od smijeha dok ona prepričava neugodnu epizodu koja uključuje puštanje vjetra i koncert klasične glazbe (da, dečki znaju da i cure imaju probavne ekscese;)

3. Želi ženu koja ima strasti i ambicije. Seksi mu je kad vidi sjaj u njezinim očima dok mu opisuje detalje svog novog poslovnog projekta ili psića kojeg je uspjela udomiti. prenosi bljesak

4. Želi ženu koja nema ljubomorne ispade. Da, biti će mu drago ako mu ona nekom duhovitom opaskom da do znanja kako joj nije baš previše drago što mu je bivša poslala friends request na Facebooku, no histerični ispad oko toga neće tolerirati.

5. Želi ženu koja nije suzdržana u krevetu. Ne očekuje da znate sve fore iz porno filmova ali očekuje malo više od misionarske poze uz ugašena svjetla.

6. Želi ženu koja ga podržava ga u ostvarenju njegovih snova. Neku koja neće izgovarati rečenice tipa “ma nema šanse da ti to uspije” već nešto tipa “ako netko to može izvesti, onda si to ti!”.

7. Želi ženu koja se slaže s njegovim prijateljima. Dečki vole kad se cura zna uklopiti u njihovu ekipu i kad mu njegovi solo frendovi kažu kako priželjkuju “tako cool curu”, piše Cosmopolitan.

