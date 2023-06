Kako zavesti muškarca? Uz ovih 10 trikova bit će lud za vama

Možda jednostavno niste imale dovoljno samopouzdanja ili niste znale kako će reagirati pa ste se povukle i propustile svoju šansu. Ne brinite, imamo rješenje za to. Donosimo Vam najbolje načine kako zavesti muškarca i učiniti ga Vašim zauvijek. Spremite se za vruću zavodničku avanturu koja će svakog muškarca ostaviti bez daha. I nema problema, zahvalit ćete nam kasnije!

1. Samopouzdanje je ključ uspjeha

Prije nego krenete u avanturu zavođenja muškarca prvo trebate sebe staviti u položaj u kojem se najbolje osjećate. Ako se ne budete dobro osjećali u svojoj koži, to će se primijetiti i jednostavno nećete moći postići uspjeh koji bi željeli. Prvi korak je vjerovati u sebe i zračiti samopouzdanjem. No, što to točno znači? To znači da Vaš hod, glas i ponašanje trebaju imati karakteristike snažne žene koja zna što želi u životu i koja neće stati dok to ne dobije. Tek kada budete imali visoko mišljenje o sebi, moći ćete postići stvari koje ste mislili da nikada neće biti dio Vaše stvarnosti.

2. Pogled koji oduzima dah Mnoge žene misle da ne mogu zainteresirati muškarca pogledom no zapravo se varaju. Ako imate samopouzdanje i ako se osjećate dobro u svojoj koži, Vaš pogled će to pokazati. To znači da nećete sramežljivo skloniti pogled u stranu kad vas pogleda muškarac koji Vam se sviđa nego ćete se izazovno igrati i pogledom mu reći da želite ostvariti komunikaciju. Oči žene su moćno oružje i ako ih u igri zavođenja zna koristiti na pravi način, nijedan muškarac na to neće moći ostati ravnodušan.

3. Tajni jezik poruka

Kada govorimo o porukama kojima možemo zavesti muškarca, prva asocijacija su erotske poruke, no to nije ono što bi Vam mi savjetovali. Naime, poruke o kojima mi pričamo su više suptilnije. Možete se javiti muškarcu koji Vam se sviđa i reći mu kako ste ga sinoć sanjali. Ili da ste u izlogu neke trgovine vidjele istu vestu kao što ima on pa Vas je to podsjetilo na njega i odlučili ste mu se javiti. Poruke za laku noć su isto lijep način da mu pokažete da mislite na njega. U njima mu možete napisati da jedva čekate da ga vidite kako bi žudnja za Vama bila još veća. Ne morate čekati da Vam se muškarac javi prvi, već Vi to učinite i pokažite mu da ste hrabra žena koja zna što želi.

4. ‘Slučajno’ ga dodirnite Nikad ne podcjenjujte moć dodira. Naime, dodir žene na muškarca može utjecati jače nego što ste mislili. On izaziva blago uzbuđenje i stvara bliskost među vama te se muškarac osjeća poželjno. Ako se pitate kako da izvedete taj slučajan dodir, uvijek možete glumiti damu u nevolji pa se pridržati za njega dok hodate u štiklama preko nekog neravnog terena. On će se osjećati dobro jer Vas je zaštitio i pomogao Vam a Vi ćete ostvariti svoj cilj te se povezati s njim na višem nivou.

5. Dotjerajte se za njega

Nije tajna da su muškarci vizualna bića i da ih oduvijek privlače dotjerane žene. Tako da drage dame, ako ste se ikad pitali kako zavesti muškarca, odgovor je da se dotjerate za njega. Ako idete na prvi spoj u neki restoran, potrudite se da taj prvi dojam bude baš jak i da nikada ne zaboravi kako ste izgledali. Mala crna haljina, zajedno s visokim potpeticama, crvenim ružem i senzualnim parfemom može učiniti čuda. Uz Vaše samopouzdanje, inteligenciju i britak jezik svaki će muškarac biti očaran Vašim prisustvom koje će na njega zasigurno ostaviti neizbrisiv trag.

6. Dajte mu do znanja da Vas zanima Ako se pitate kako zavesti muškarca na jednostavan način, nekada je najbolje da mu to otvoreno pokažete. Postavljate mu pitanja o njegovom životu, otkrijte koje stvari radi u slobodno vrijeme pa mu se pridružite u njima. Uvedite ga u svoj svijet i naučite ga stvari koje nije znao a uz Vas bi mu se možda mogle svidjeti. Vjerujte nam, otvorena i dobra komunikacija čini čuda u svakoj vezi tako da s ovim pristupom sigurno nećete pogriješiti.

7. ‘Otopite’ ga osmijehom

Smijeh i pozitivan pristup su svakako ulaznica za početak veze s muškarcem koji Vam se sviđa. Ne znači da se trebate smijati na svaku riječ koju on kaže ali se potrudite da mu pokažete koliko uživate u njegovom društvu i da Vas zaista zna nasmijati. Dokazano je da se muškarci ugodnije osjećaju u društvu pozitivne i vesele žene nego žene koja je dosta pasivna i cijeli proces upoznavanja prepušta muškarcu. Za početak pričajte o nekim laganim temama a kada se bolje upoznate bit ćete bliskiji i više ćete vjerovati jedno drugom te ćete se lakše otvarati.

8. Budite mu izazov Ako želite da muškarac bude lud za Vama, trebate znati odigrati igru kako treba. Nemojte mu dati Vašu pažnju odmah niti biti tu svaki put kada on to poželi. Pokažite mu da imate svoj život, svoje prijatelje i hobije i da jako dobro znate koji su Vam prioriteti. Muškarci su rođeni da love i to je ono što mu trebate omogućiti. Pokažite mu da ako Vas želi, da Vas mora i zaslužiti jer kod Vas drukčije ne ide. Jedino tako ćete mu biti izazov i stalna misao u njegovoj glavi s kojom će svaku noć leći i svako se jutro buditi sa slatkim osmjehom na licu.

9. Pokažite mu da ste više od lijepog lica –

Svakog će muškarca privući lijepa žena no hoće li svaki ostati s njom ako je to sve što ona nudi? Odgovor je naravno ne. Ono što muškarci žele je jedan paket. Žele ženu koja je inteligentna, sposobna i lijepa i koja zna tko je i što želi od života. Baš zbog toga je bitno da pokažete muškarcu da ste više od lijepoga lica i tijela i da itekako imate mnogo toga za ponuditi. Možete ga naučiti neke stvari koje su njemu nepoznate ili ga zamoliti da Vas nauči neku vještinu koju već dugo želite svladati. To će mu samo pokazati koliko ste ambiciozni i koliko želite raditi na sebi te ćete mu postati neodoljivi.

10. I najvažnije…budite svoji Najvažnija stvar u svakoj vezi je da budete svoji i da muškarcu pokažete svoju pravu osobnost. Ako nešto ne volite dajte mu to jasno do znanja. Nemojte se pretvarati da ste netko drugi samo da bi se zaljubio u Vas. Nijedan muškarac nije vrijedan da se mijenjate zbog njega. Lijepo je kada dvoje ljudi imaju slične ili iste interese no ako ste totalne suprotnosti i ako vidite da će vam to stvarati probleme u vezi, onda on možda i nije prava osoba za Vas. Onaj pravi će se zaljubiti u Vas, baš takvu kakva jeste, za njega savršenu ženu i nikada mu neće pasti na pamet da mijenja bilo što na Vama. Zaključak Zavođenje muškarca je složen proces koji se sastoji od mnogo faktora i ne postoji univerzalno pravilo za ostvarenje tog cilja. Svaki muškarac je osoba za sebe i svakom od njih se mogu sviđati različite stvari. Ono što trebate imati na umu je da budete svoja i iskrena jer je to najbitniji sastojak svake veze. Mi Vam držimo fige i nadamo se da će Vam naši savjeti kako zavesti muškarca biti od pomoći te Vas odvesti u naručje muškarca koji Vam se sviđa. prenosi bljesak

