Ako tražite srodnu dušu, ove znakove izbjegavajte: Hladni su i samoživi, njihovi brakovi ne traju ni pola godine

U nastavku saznajte koji su to znakovi za koje je bolje odmah reći „ne“ ako tražite srodnu dušu.

Blizanci

Blizanci mogu biti nepredvidivi. U jednom trenutku su topli i gostoljubivi, u sljedećem su hladni, udaljeni i neprijateljski raspoloženi. Jedina stvar na koju možete računati je da nikada nisu potpuno ravnodušni. Ali zašto su Blizanci tako hladni? Ako ste ih povredili, ili ako je neko koga vole povređen, oni namerno stavljaju svoj lični termostat na hladno, na veoma hladno. Nije ih briga da li imate dobar izgovor za ono što ste uradili. Oni će potpuno ignorisati vaša osećanja i biti „zid“ kada pokušate da razgovarate sa njima.

Rak

Zašto su Rakovi tako hladni? Možda se pitate kako se neko rođen u znaku Raka može smatrati hladnim kada se zna da je tako pun ljubavi i emocionalan. Ali njihove emocije mogu postati uzrok za tako nešto. Ako su u prošlosti bili povređeni ili ih je neko na neki način izdao, mogu postati „led“. Oni će se ponašati kao da ne postojite za njih. Čuvaju ljutnju, postižu poene i postaraće se da njihov neprijatelj plati za bilo koji zločin koji im je počinio.

Djevica

Postoje trenuci kada Djevica zaista veruje da je najpametnija osoba i da svi ostali nisu tako bistri kao ona. Djevice vole da uče i pokazuju šta su naučile. Ali zašto su Djevice tako hladne? Pošto su toliko fokusirane na ono što im se dešava u glavi, ponekad mogu da ignorišu ono što se dešava u njihovom srcu. One teže savršenstvu i zbog toga imaju malo strpljenja za mane, greške i stvari koje nas čine ljudima. Djevice nisu namjerno hladne. Možda čak i ne znaju kako izgledaju onima oko sebe.

Jarac

Jarčevi ne dozvoljavaju da ih preplave emocije. Pošto Jarčevi vjeruju da je pravi imidž ključ uspjeha, oni se staraju da njihov stav govori sam za sebe. Oni vjeruju da previše emocija ili zaglavljenost u prošlosti može učiniti da izgledaju slabo. Pa zašto su Jarčevi tako hladni? Zato što više vole da se na njih gleda kao na praktične, logične i ljude koji sve drže pod kontrolom.

Vodolija

Zašto je Vodolija jedan od najhladnijih znakova? Sve je u želji da zadrže svoje emocije pod kontrolom. Vodolije ne žele da troše vrijeme da pomognu nekome sa emocionalnim problemom ako mogu to da izbegnu. Oni nikako nisu oni kojima treba ići kada vam treba rame za plakanje. Naravno da mogu izgledati kao hladni i povučeni, i to je njima potpuno u redu. Ako ste pogriješili, to je vaša sopstvena greška, a Vodolija će pokazati malo – ili uopšte neće pokazati saosjećanja.

U zaključku, iako ovi horoskopski znakovi ne moraju nužno biti osuđeni na neuspjeh u braku, važno je da partneri budu svjesni izazova koji mogu nastati zbog prirodnih karakteristika ovih znakova, piše Krstarica.

