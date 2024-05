Pet najgorih napitaka koji povećavaju šećer u krvi

Ova pića ne daju samo kratkotrajni nalet energije također mogu biti uzrok metaboličkih reakcija koje doprinose inzulinskoj rezistenciji i debljanju. Ciklus počinje brzom apsorpcijom glukoze u krvotok, izazivajući porast proizvodnje inzulina kako bi se regulirao nivo šećera.

Kada redovno pijuckate napitke s visokim sadržajem šećera, to može nadvladati inzulinski odgovor tijela, što dovodi do inzulinske rezistencije – stanja u kojem stanice postaju manje osjetljive na signale inzulina, što zahtijeva viši nivo inzulina za kontrolu šećera u krvi.

Hronično povišeni nivoi inzulina mogu poremetiti hormonsku ravnotežu u tijelu, potičući upalu i utirući put metaboličkim poremećajima poput dijabetesa tipa 2.

Gazirana pića

Nije iznenađenje kada čujete da je gazirana pića puna šećera i da redovno pijenje može nanijeti ozbiljnu štetu vašem zdravlju – i vašem struku. Prepuni dodatog šećera ili kukuruznog sirupa s visokim udjelom fruktoze, ove gazirane mješavine isporučuju brzi priliv glukoze u krvotok, što dovodi do skokova u nivou šećera u krvi i izaziva niz štetnih metaboličkih efekata.

Energetska pića

Energetska pića mogu učiniti više od toga da vam daju poticaj za kofein također mogu povećati nivo šećera u krvi. Opterećeni visokim nivoima dodanih šećera, vještačkih zaslađivača i kofeina, ovi napici mogu dovesti do porasta nivoa glukoze. Štaviše, prekomjerna konzumacija energetskih napitaka može doprinijeti nagomilavanju masnog tkiva na trbuhu zbog njihove kalorične prirode i potencijalnog poremećaja metaboličkih procesa.

Ovi napitci sadrže ne samo visok nivo šećera već i kofein i druge stimulanse. Sadržaj šećera u energetskim pićima može dovesti do brzih skokova šećera u krvi i kasnijih padova, što doprinosi povećana žudnja, veći ukupni kalorijski unos i nakupljanje masti na stomaku.

Voćni sokovi

Cijelo voće može biti odlično za vas, ali voćni sok iz trgovine je druga priča. Uprkos svom prirodnom porijeklu, voćni sokovi se obično podvrgavaju preradi kojom se uklanjaju vlakna dok koncentrišu njihov sadržaj šećera. Kao rezultat toga, čak i bez dodanih šećera, ovi sokovi mogu imati značajan glikemijski punjač, ​​uzrokujući brz porast nivoa šećera u krvi.

Uprkos njihovom zdravom imidžu, mnogi voćni sokovi koji se kupuju u prodavnicama su prepuni dodatog šećera, sličnog ili većeg od sadržaja šećera u gaziranim sokovima. Nedostatak vlakana u ovim sokovima dovodi do brze apsorpcije šećera, uzrokujući oštre skokove šećera i olakšava skladištenje masti oko središnjeg dijela.

Napici od kofeina

Od aromatizovanog lattea do frapučina, specijalna pića od kofeina često sadrže velike količine rafinisanih šećera ili zaslađenih sirupa za poboljšanje ukusa, što dovodi do štetnih efekata na šećer u krvi i visceralnu masnoću. Osim toga, visok sadržaj kalorija i masti u specijalnim napitcima od kafe može dovesti do prekomjerne potrošnje kalorija i debljanja, posebno u abdominalnoj regiji.

Sportska pića

Sportske napitke možda smatrate zdravim napitkom za pijuckanje dok idete u teretanu ili se bavite jutarnjim trčanjem. Međutim, iako su ovi napici dizajnirani da nadoknade ugljikohidrate koje ste izgubili tokom vježbanja, mnoga sportska pića također sadrže dodane šećere, što može uzrokovati brzi skok nivoa šećera u krvi.

Dodani šećeri u sportskim pićima obično su u obliku kukuruznog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze, glukoze ili saharoze. Kada se konzumiraju, ovi šećeri se brzo apsorbiraju u krvotok, uzrokujući brz porast nivoa šećera u krvi, prenosi Klix.

