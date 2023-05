10 stvari koje muškarci znaju raditi u ljubavnoj vezi kad im nedostaje samopoštovanja

Od pretjeranog ispričavanja do izbjegavanja niza situacija u kojima bi se nisko samopouzdanje moglo istaknuti, muškarci koji su nesigurni u sebe imaju niz zajedničkih stvari. Lako ih je prepoznati, provjerite ovaj vodič.

1. Prečesto se ispričavaju

Muškarci s niskim samopoštovanjem obično će se pretjerano ispričavati, čak i kada nisu učinili ništa loše. Oni to ne rade da bi bili dosadni, iako to nakon nekog vremena može ići na živce, već zato što se boje da će veza puknuti.

– Kada netko ima nisko samopoštovanje, može osjećati da zauzima previše prostora, traži previše ili smeta. U ovom slučaju često se obilato ispričavaju jer smatraju da nisu vrijedni vremena, prostora ili pažnje – izjavio je stručnjak za mentalno zdravlje Shahar Lawrence, piše hackspirit.com.

To će također dovesti do toga da im je potrebno stalno uvjeravanje i potvrđivanje, što može postati iritantno.

2. Stalno traže potvrdu od vas

Provjerava svaku najmanju odluku koju donese te konstantno ispituje izgleda li dobro ili ne. Iako to može biti simpatično, ipak smeta nakon nekog vremena. To, naime, može staviti veliki pritisak na oboje.

4. Izbjegavaju sukob poput kuge

Baš kao što se pretjerano ispričavaju, tako također mogu izbjegavati sukob jer se boje što će se dogoditi jer moraju objasniti svoje ponašanje i djela.

– Otpor ljudi s niskim samopouzdanjem da se pozabave problemima može proizaći iz straha od negativnih ishoda. Odnosno, oni mogu vjerovati da ako progovore i suoče se s onim što ih muči, riskiraju da ih partner odbaci – otkrila je jedna studija o izravnoj vezi između niskog samopoštovanja i sukoba.

5. Lako postaju ljubomorni

Za razliku od onih koji su sigurni u sebe, nesigurni i oni s niskom razinom samopoštovanja mogu postati ljubomorni. Moguće da će postati sumnjičavi oko svake male interakcije, čak i ako se žena nasmiješi konobaru. Kod njih to razvija pretjeranu ljubomoru bez razloga.

On se pritom ne osjeća da je dovoljno dobar da vas zadrži i zato postaje ubrzo ljubomoran.

Boje se da ćete ih ostaviti zbog nekog drugog, pa pretjerano reagiraju, čak i na svakodnevne sitnice.

6. Žrtvuju vlastite potrebe

Dio razloga zašto se muškarci s niskim samopouzdanjem ne osjećaju dobro sami sa sobom, leži u činjenici da zanemaruju mnoge svoje potrebe i želje.

Na primjer, možete primijetiti da vaš partner radi više od toga za vas, ali nikada ne odvoji trenutak da se usredotoči na sebe.

To stvara nezdrav odnos i ciklus koji treba prekinuti.

7. Bore se s donošenjem odluka

Kada muškarcima nedostaje samopoštovanja u vezi, to može utjecati na to kako donose odluke. Radi se čak i o banalnim situacijama kao što je biranje hrane u restoranu. Pitaju supruge ili djevojke što bi naručili, kao da nisu u stanju sami odabrati.

Kad znate da problem leži u niskom samopouzdanju sve vam je jasnije.

8. Izbjegavaju intimnost

Još jedna stvar koju muškarci u vezama rade kada im manjka samopoštovanja je izbjegavanje intimnog odnosa. Naime, opet je tu problem nesigurnost te osjećaj da nisu dovoljno dobri. Ako vas vaš muškarac odbije u spavaćoj sobi, to vjerojatno nije zato što mu niste privlačni, već se pita zašto on vas privlači.

9. Imaju negativan pogled na život

Ako imaju pesimističan pogled na život te primjećuju samo loše stvari, moguće da su nesigurni. Ako netko misli da ptice lijepo pjevaju, njemu se možda čine preglasnima. Naime, na svijet gledate pozitivno samo ako se iznutra osjećate dobro.

S druge strane, ako se osjećate loše, beznadno i loše u vezi sebe, to će utjecati na to kako vidite sve ostalo.

10. Možda su perfekcionisti

Muškarci koji nemaju samopoštovanja skloni su biti perfekcionisti, čak i u ljubavnim vezama.

– Ponekad, kada pojedinci dožive nesigurnost, traže potvrdu i samopoštovanje u svojim postignućima, sve skupa može dovesti do perfekcionizma – objasnili su stručnjaci sa Sveučilišta Maryland.

Mogu osjećati nesigurnost ne zbog toga tko su, već zbog svijeta oko njih, zbog teških ili nekontroliranih elemenata u životu te se pritom okrenuti perfekcionizmu kako bi si dali osjećaj kontrole.

To je kad muškarac ima izuzetno visoke standarde te očekuje da baš sve bude savršeno, što je vrlo nerealno i iscrpljujuće.

Kako pomoći osobi s niskim samopouzdanjem

Bitno je da osoba prihvati pomoć i shvati da ima nisko samopouzdanje ili se veza naprosto raspada.

Stručnjaci savjetuju iskrenu i otvorenu komunikaciju te stvaranje sigurnog prostora u kojem oboje mogu podijeliti osjećaje bez osuđivanja ili oštrih reakcija.

Dobro je da mu partnerica više puta da do znanja da joj je stalo do njega.

Trebalo bi potaknuti ga da se više brine o sebi, uzme neki hobi, više spava i dobro jede.

Osim toga, bitne su granice, dogovor u vezi

I na kraju, možda je nužna i terapija, a stručnjak će pronaći razlog – zašto on nema samopouzdanja.

Ako on odbija, to može stvoriti toksičnu vezu koja na kraju nije dobra za nikoga. prneosi 24sata

