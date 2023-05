Sedam savjeta za izlaske nakon razvoda za samohrane roditelje

Ove savjete za izlaske nakon razvoda bi svi samohrani roditelji trebali znati, a pomoći će vam izbjeći dramu i otvoriti se pravoj ljubavi.

Izlasci nakon razvoda mogu biti teški, pogotovo kada samohrani roditelji moraju balansirati između djece i ljubavnog života. Kad ste samohrani roditelj, često vam se čini da nosite svu težinu svijeta na svojim plećima. Možda se čak pitate trebate li dodati više pritiska i odgovornosti u svoj život istražujući mutne vode spojeva kad već imate pune ruke posla s roditeljstvom. prenosi 24sata

Čuli ste i sve one horor priče o obiteljskoj drami koja povećava slomljenost u životima djece. No, postoji način da se to izbjegne.

Kada djeca gledaju kako izlazite na normalan i zdrav način, mogu naučiti kako izgraditi pozitivne odnose u svojim životima.

Evo sedam načina na koje samohrani roditelji mogu izlaziti i imati vezu nakon razvoda, kad se žele ponovno zaljubiti:

1. Izlazite s onima koje vidite kao potencijalne uzore svojoj djeci

Savjetuje se samohranim mamama i tatama da izlaze s nekim u koga žele da njihovo, buduće ili sadašnje, dijete odraste. Iako se lako zaljubiti u otkačene pojedince, izbjegavajte se vezati za ovu vrstu ljudi i neka vam dosljednost u vezi znači više od bilo kojeg prolaznog osjećaja.

2. Ponašajte se onako kako biste željeli da se vaše dijete ponaša

Izlasci često izazivaju puno uzbuđenja i nervoze, postavljaju pitanja o granicama i bude želju da odbacite sav oprez. Može biti uzbudljivo ući u scenu spojeva nakon dugo vremena, ali nemojte žuriti u odnose. Zabavite se, ali i zadržite vlastito samopoštovanje, vrijednosti, disciplinu i mudrost.

3. Dajte si vremena za sebe, ali i za izlaske

Ako se izgubite u svojoj djeci, ona možda neće uvidjeti važnost brige o sebi i duši. Budite uz svoju djecu vikendom i nakon škole, ali odvojite vrijeme za spojeve. Samohrano roditeljstvo znači oslanjanje u velikoj mjeri na planiranje kako bi se sve obavilo. Priuštite si tjedni večernji izlazak kako biste prisustvovali događaju koji nije povezan s poslom i po potrebi unajmite dadilju od povjerenja. Odvojite sat vremena svakog jutra za molitvu, meditaciju, čitanje ili bilo što što već želite raditi, čak i ako to znači da se probudite malo ranije kako biste bili sigurni da ćete dobiti one željene trenutke solo vremena. Razmislite o planiranju vremena nasamo s djecom u svom rasporedu za obavljanje aktivnosti koje ste imali na obiteljskom popisu. Nemojte otkazivati planove koje imate s djecom. Oni to mogu skrivati, ali će ih boljeti ako se ne osjećaju kao prioritet. Budite osoba od riječi, a velike su šanse da će i oni to učiniti.

4. Upoznajte ih s djecom samo ako se možete vidjeti s njima i u braku

Pričekajte da djecu upoznate s partnerom dok vezu ne učinite ozbiljnom. Preporučuje se da pričekate 3 mjeseca prije utvrđivanja statusa veze, jer želite upoznati jedni druge što je više moguće prije nego što se posvetite isključivo jedno drugome. Čak i nakon što ste definirali ovaj odnos, možda ćete htjeti pričekati još 3 mjeseca da vidite hoće li odnos doista izdržati test vremena. Kada odlučujete može li vaš sljedeći dečko ili djevojka biti vaš budući muž ili žena, uzmite si vremena da ih upoznate u različitim okruženjima, posebno kada imate djecu. Djeca se vrlo lako vežu i previše novi ‘mama’ ili ‘tata’ koje upoznaju može izazvati njihovo razočaranje, obrambeni stav i ogorčenost.

5. Izbjegavajte izlagati djecu riziku i poduzmite sigurnosne mjere pri izlascima nakon razvoda

Ovo je važan korak za samohrane roditelje koji izlaze nakon razvoda. Osim ako ne dolazi iz uvaženog izvora, doznajte što više informacija o potencijalnom partneru prije nego što si dopustite da gajite osjećaje prema istom. Provjerite pozadinu. U isto vrijeme, istražujući nekoga unaprijed kako biste bili sigurni, prestanite osuđivati ili biti izbirljivi. Iako internet i društvene mreže mogu pružiti mnogo informacija, oni također sadrže lažne materijale i neće uvijek prikazati osobu u cijelosti, i realnosti. Samo kroz vrijeme ćete razaznati cijelu priču.

6. Istražite i pronađite teme za razgovor, osim djece i bivših

Prije nego što počnete izlaziti, pobrinite se da ste pronašli mir nakon bivšeg i da možete otvoriti svoje srce da zavolite drugu osobu. Zatim pokušajte da se novi partner osjeća kao jedini na svijetu. To je bila prošlost, ovo je potencijalno budućnost. Često, kada su nervozni na prvom spoju nakon razvoda, mnogi će si zadati teme koje im najviše odgovaraju, a za samohrane roditelje to su obično njihova djeca. Iako je sasvim u redu iznijeti ih u kombinaciji s pričom, ipak pokušajte pronaći popis drugih tema o kojima možete razgovarati. Ovo će istrenirati vaš mozak da preusmjerava vaše misli kada ste na spoju. Iako volite i posvećujete puno vremena djeci, dopustite si da istražite druge interese, uspomene i spoznaje na spojevima.

7. Ne ponašajte se prema djetetu kao prema terapeutu, stručnjaku za odnose ili osobi od povjerenja

Iako su često mudra i izvan svojih godina, djeca trebaju prostor izvan vašeg ljubavnog života. Budući da vas djeca žele usrećiti, uključite li ih u svoj ljubavni život, pokušat će vas obraniti i prebrzo odrasti. To ih može navesti da razviju probleme u svojim odnosima.

S ovim savjetima možete uspješno početi izlaziti nakon razvoda. Iako vas spojevi mogu ispuniti novootkrivenim uzbuđenjem, odbijte žrtvovati svoju dušu kako biste nekome ugodili. Očekujte uspone i padove. Osigurajte da imate ispravan sustav podrške, a ne svoju djecu, prije nego što počnete. Ono što je najvažnije, slušajte tihi glas iznutra, koji će vas voditi kroz najizazovnija iskustva. Iako je nova i zbunjujuća era za upoznavanje, još uvijek možete sačuvati svoje srce, izlaziti sa svrhom i upoznati ljubav svog života, piše YourTango.

