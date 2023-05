Nijedan par na početku veze ili na dan vjenčanja ne može zamisliti da će im se ovo dogoditi! A događa se često…

U braku smo sedam godina, oboje imamo 42 godine. Volimo se, ali već godinama nismo intimni. Kad nekome to kažemo, čude se i govore da nam brak zbog toga neće uspjeti. Može li veza preživjeti bez seksa?

Uključite li radio ili tv prijemnik ili se priključite na neku od društvenih mreža, poruka koju ćete indirektno dobiti je da osobe koje su u vezi imaju vrući, ludi seks – stalno. Istina je ipak miljama udaljena od toga. Istraživanja uglavnom pokazuju da popriličan broj ljudi u vezama prolazi kroz duže periode bez seksa, otprilike svaka peta osoba. Primjerice, istraživanje objavljeno 2018. u časopisu Archives of Sexual Behavior, u kojem je sudjelovalo više od 18.000 odraslih ispitanika, pokazalo je da više od 15 posto osoba u braku nije uopće imalo seksualnu aktivnost tijekom cijele prethodne godine. Njih čak 13,5 posto nije je imalo dugih pet godina.

Ako ste se ikada zapitali je li količina seksa koju imate (ili nemate) u vezi normalna, dovoljno je da utipkate frazu “brak bez seksa” u internet tražilicu i dobit ćete više od milijun rezultata u manje od jedne sekunde. Ta fraza ima čak i svoje pojašnjenje u Wikipediji pa je i više nego jasno da niste jedina osoba koja si postavlja to pitanje.

Od fizičkih ili zdravstvenih problema do problema s povjerenjem u vezi ili iscrpljujućih roditeljskih obaveza: razloga za izostanak seksa u vezi ima na pretek. Neki su parovi savršeno zadovoljni takvom situacijom i to je u redu, tako dugo dok oboje osjećaju isto. Ipak, češće je slučaj da nedostatak seksa za posljedicu ima povrijeđene osjećaje, zbunjenost i zabrinutost, naročito ako je ljubav među partnerima i dalje prisutna.

– Mnogi se, uspoređujući se sa statistikama koje se pojavljuju u medijima ili s pričama koje čuju na društvenim mrežama ili među svojim prijateljima, pitaju je li njihova učestalost seksa normalna, seksaju li se možda prerijetko i ubraja li se njihova veza u one “bez seksa”. Ne postoji znanstvena definicija za vezu bez seksa, odnosna kada bi se neka veza mogla okarakterizirati kao takva, no općenito se smatra da se, kad par nije bio seksualno intiman najmanje mjesec dana, s tim da je takva učestalost uobičajena najmanje tijekom šest mjeseci, može govoriti o vezi bez seksa – pojašnjava bračna i obiteljska psihoterapeutkinja Jessica Reynoso dodajući da nije važan toliko broj koliko ono što u vezi toga osjećaju partneri.

Pitanje koje biste si vi i partner trebali postaviti je jeste li zadovoljni što nemate seksualne intimnosti u vezi ili što je imate izuzetno rijetko. Tada ćete znati imate li problem i trebate li na tome poraditi. Ako postoji neravnoteža u želji za seksom – to jest problem.

– Nije nikakva tajna da u vezama s vremenom iskra strasti malo splasne. Oba partnera mogu imati manje spolne želje te odabrati da se ne seksaju prečesto. Ponekad, pak, seksualnom životu stane na put svakodnevni život pa seks izostaje ponekad zbog trudnoće ili dolaska bebe, zbog zdravstvenih problema, zbog umora uslijed pretrpanosti poslovnim i obiteljskim obavezama ili općenito zbog starenja. Povišena razina stresa, nisko sampouzdanje, seksualna disfunkcija ili jednostavno nedostatak raznolikosti u krevetu mogu doprinjeti smanjenju želje kod jednog ili oba partnera. Kad postoji neki fizički uzrok iza nedostatka seksa u vezi, poput zdravstvenog problema, i oba partnera se slože da sa su zadovoljni s učestalošću seksa, oni mogu biti vrlo sretni u takvoj vezi – kaže Katie Gilly, bračna psihoterapeutkinja specijalizirana za seksualnu intimnost, dodajući da postoji i niz drugih načina na koje partneri mogu biti fizički intimni, poput zagrljaja, maženja, držanja za ruku i slično.

Čekanje samo produbljuje problem

– Zdravo je za vezu kad se obje strane slože oko razine intimnosti jer to pokazuje da među njima postoji komunikacija i suradnja o tome kako se oboje osjećaju u vezi. No, problem može nastati kad postoji neravnoteža. To se može dogoditi kad jedan partner ima nizak libido dok drugi nema, iako su oboje u vezu ušli sa sličnim intenzitetom spolne želje. Moguće je i da jedan partner ima neki zdravstveni problem, poput inkontinencije, zbog kojeg izbjegava seks, a druga strana nije zadovoljna s takvom promjenom. Neujednačena spolna želja može biti i posljedica drugih problema u vezi, poput manjka emocionalne intimnosti i bliskosti, ogorčenosti, prekomjernog korištenja pornografije ili nevjere – navodi Reynoso ističući da u slučaju kad jedna strana nije zadovoljna učestalošću seksa, svakako treba nešto poduzeti ako se želi sačuvati veza.

Možda, poput mnogih, izbjegavate načeti tu neugodnu temu s partnerom i tješite se kako on možda ne primjećuje promjenu u vašem seksualnom životu. Seksologinja Kimberly Resnick Anderson, koja godinama radi s parovima koji su mjesecima, godinama ili čak i desetljećima u vezama bez seksa, upozorava da čekanje samo produbljuje problem.

– Ako ste svjesni smanjenja učestalosti seksa u svojoj vezi, a niste sigurni da i vaš partner razmišlja o tome, ne zavaravajte se – on vrlo vjerojatno prolazi paralelni proces! Ja svakodnevno radim s parovima koji kažu da ne znaju kako da započnu razgovor o toj temi ili ako ga započnu, to dovodi do konflikta pa s vremenom prestanu to spominjati. Ukratko, prilagođavaju se šutke životu bez seksa. Odlučuju da je lakše biti bez seksa nego se nositi s povrijeđenim osjećajima i nepredvidljivim emocijama, poput osjećaja krivnje ili bijesa. Stoga je ključno poduzeti nešto prije nego što bude kasno – ističe Resnick Anderson.

Najvažnija je komunikacija

– Pokušajte razgovarati i načeti tu temu s toplinom, a ne predbacivanjem. Recite nešto poput “Tako dugo nismo vodili ljubav, nedostaješ mi”, radije nego “Što je s tobom, zašto se nikada ne seksamo?”. Podsjetite jedan drugoga na ono što ste voljeli u seksu, pričajte o onome što biste sada voljeli i imajte na umu da je početak razgovora najteži dio. Kad jednom počnete, otkrit ćete da razgovor o seksu može biti zabavan – savjetuje kanadska psihologinja Andrea Guschlbauer.

Kao i mnogi drugi stručnjaci, i Andrea Guschlbauer predlaže da uvrstite seks u tjedni raspored ma koliko to neseksi zvučalo.

– To je više seksi nego biti posve bez seksa. Učinite seks svojim prioritetom i odredite dan za njega. Prestanite tražiti izlike, poput toga da ste umorni, niste raspoloženi, imate posla i slično – kaže Guschlbauer, a njezin kolega, Tammy Nelson, seksolog i autor knjige “Getting the Sex You Want” objašnjava i zašto je važno seks uvrstiti na listu prioriteta.

– Što ste duže bez seksa, to više ćete imati osjećaj da niste zainteresirani za seks, a vrijedi i obratno. Seks je najbolji afrodizijak: što ga češće upražnjavate, to više ga želite. Spolna aktivnost omogućava tijelu da luči više spolnih hormona, a oni će vas podsjetiti koliko volite seks, uživate u njemu i želite ga češće upražnjavati – zaključuje.

