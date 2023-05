Najčešće pogreške koje momci rade u krevetu, čak i oni koji se hvale bogatim iskustvom

S problemima u krevetu se većina muškaraca teško suočava, i tek će određeni broj njih otići na terapiju, pa i zajedno s partnericom. I dok na seksualnoj terapiji misli da će naučiti neke nove tehnike i trikove kako zadovoljiti svoju partnericu, vještina koju je usvojio nije ono što uzrokuje glavni problem, piše Psychology Today.

Vjerojatno je uzrok nešto sasvim drugo, najčešće su to predodžbe o tome kako bi odnos trebalo izgledati, objašnjava seksualna terapeutkinja Laurie J. Watson. Evo nekoliko pogrešaka s kojima se suočavaju:

1. Misli da njezina manja želja za seksom znači to da je on neatraktivan i da ju ne privlači dovoljno

Kad muškarac vidi lijepu ženu, njezina privlačnost budi u njemu seksualnu želju, a buđenje želje znači da on može doživjeti i (djelomičnu) erekciju.

No kad žena ugleda privlačnog muškarca, bilo da joj je on partner ili netko drugi, vrlo je rijetko da osjeti trenutnu toplinu ili seksualnu uzbuđenost. Umjesto toga, ona će mu reći da dobro izgleda. Muška seksualna želja je ukorijenjena u njegovom tijelu, dok ženama treba puno više stimulansa koji dolazi iz – njezine mašte. Zato joj samouvjereno zavođenje pomaže da se pripremi za taj trenutak i “izgradi” seksualnu fantaziju.

2. Frustracija zbog njezinog sporog zagrijavanja

Razlika između uzbuđenja kod muškaraca i žena je razlika između plinskog roštilja i roštilja na drveni ugljen. Da, i žene bi se voljele odmah uključiti, no u većini slučajeva njihova fiziologija jednostavno neće dopustiti tako brzo zagrijavanje. A ako je svjesna vaše frustracije ili razočaranja, uzbudit će se još teže. Zato si uzmite vremena i uživajte u sporom “sagorijevanju”.

3. Vjerovanje da je dobar seks ovisi o njegovoj izvedbi

Itekako se može narušiti intimnost s partnerom ako se žena pretjerano brine o partnerovoj erekciji i koliko će ona dugo potrajati. Ako se muškarac bori s erekcijom, on će se morati povući u sebe i skoncentrirati se kako bi dosegao vrhunac – no taj ga mentalni fokus može učiniti udaljenim i nepovezanim s partnericom, i u emocionalnom i u fizičkom smislu. Da bi ju muškarac uvjerio da ostane “prisutna”, važno joj je šaputati na uho koliko je želi i koliko ga napaljuje. Ako je erekcija spora ili slabi, to treba iskoristiti kao interval da se njeno tijelo ponovno uzbudi.

Ako je problem u preranoj ejakulaciji, partnerici valja reći da ne možete kontrolirati brz vrhunac jer je tako seksi. I zapamtite, oralni seks može biti izvrsna zamjena za seks.

4. Prebrzi prelazak na genitalni dodir

Jednom kad muškarci shvate koliko vremena treba da se žena uzbudi, žele početi taj proces što prije. Budući da vole da im se genitalije izravno stimuliraju, pretpostavljaju da bi i njihova partnerica cijenila isto. Međutim, ako joj se ne omogući da se psihološki pripremi, rana stimulacija neće ju uzbuditi. Umjesto toga, valja provesti neko vrijeme ljubeći ju i masirajući joj cijelo tijelo.

5. Stimuliranje njene vagine umjesto klitorisa

Ono što muškarac osjeća na svom penisu, žena neće osjetiti u vagini nego na klitorisu. U vagini će ugodan osjećaj nastati istezanjem i pritiskom. Zato muškarci moraju upamtiti da je klitoris, a ne vagina središte njenog seksualnog svemira. prenosi 24sata

