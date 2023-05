Zašto se javlja ćelavost kod muškaraca

Najčešći tip gubitka kose kod muškaraca je androgena alopecija, kada se kosa najčešće proređuje na vrhu glave i sa strane.

Kako za Telegraf.rs kaže doktor Shadi Abunaseer, genetika ima veliku ulogu u tome da li ćete imati problem sa prorijeđenom kosom ili ćelavošću.

“Gubitak kose uključuje progresivno simetrično stanjivanje kose, najizraženije na prednjoj, gornjoj i bočnoj strani vlasišta”, objašnjava dr Abunaseer.

Proređivanje linije kose u ovim zonama javlja se kod oba pola. Međutim, izražena recesija kose u ovoj zoni prvenstveno se primjećuje kod muškaraca.

Najčešći oblik gubitka kose širom svijeta je androgena alopecija koja je, vjeruje se, nasljedno stanje.

“Iako postoji genetska predispozicija za ovaj oblik gubitka kose, muški polni hormon dihidrotestosteron (DHT) ima značajnu ulogu. Uz pomoć određenih enzima, stvara se iz testosterona, hormona zaslužnog za rast kose, i to kod muškaraca u testisima i prostati, a kod žena u jajnicima. DHT pokreće receptore da započnu minijaturizaciju folikula, a osjetljivost tih receptora je genetska osobina. Kod androgene alopecije minijaturizacija folikula dlake dovodi do kraće faze rasta i na kraju do mekših, svijetlijih dlačica koje nestaju”, navodi dr Abunaseer.

Prema njegovim riječima, DHT je prisutan i kod muškaraca i kod žena, ali je nivo DHT prirodno viši kod muškaraca, usljed čega su češće pogođeni gubitkom kose od žena.

“Androgena alopecija je spor proces i može trajati godinama. Ali, ukoliko se pacijent javi na vrijeme, ponekad je moguće obustaviti proces opadanja kose. U drugim slučajevima, neophodna je transplantacija”, zaključuje dr Abunaseer. prenose nezavisne

Facebook komentari