Ovan se plaši neuspjeha, Djevica nesavršenosti, ovo su fobije svakog horoskopskog znaka

Saznajte koje su skrivene fobije svakog horoskopskog znaka.

Ovan – Strah od neuspjeha

Ovnovi su poznati po neustrašivosti i ambiciji. Ipak, duboko u sebi skrivaju strah od neuspjeha.

Taj strah može dovesti do pretjerane kompetitivnosti i preopterećenosti obavezama.

Bik – Strah od gubitka sigurnosti

Bikovi su poznati po privrženosti i stabilnosti.

U sebi skrivaju strah od gubitka sigurnosti, što uključuje finansijsku nestabilnost i gubitak emocionalne sigurnosti.

Blizanci – Strah od dosade

Blizanci su radoznali i energični, a najviše se boje dosade.

Strah od dosade može da ih natjera na konstantno traženje novih avantura i iskustava, što često oštećuje dublje emocionalne veze.

Rak – Strah od gubitka voljenih osoba

Rakovi su emocionalni i jako povezani s porodicom.

U sebi skrivaju strah od gubitka voljenih osoba, zbog čega mogu da se ponašaju previše zaštitnički prema bližnjima.

Lav – Strah od neprimijećenosti

Lavovi su ponosni i vole da budu u centru pažnje.

U sebi skrivaju strah od neprimijećenosti, što može dovesti do pretjerane potrebe za pažnjom i odobravanjem od drugih.

Djevica – Strah od nesavršenosti

Djevice su precizne i metodične, uvijek teže savršenstvu. U sebi skrivaju strah od nesavršenosti.

To može dovesti do pretjerane kritičnosti prema sebi i drugima te do nezdravog perfekcionizma.

Vaga – Strah od sukoba

Vage su poznate po svojoj diplomatskoj naravi i težnji za harmonijom.

U sebi skrivaju strah od sukoba, što može dovesti do izbjegavanja teških razgovora i odluka kako bi održale mir.

Škorpija – Strah od gubitka kontrole

Škorpije su intenzivni i strastveni, uvijek teže kontroli nad svojim životom.

U sebi skrivaju strah od gubitka kontrole, što može da dovede do opsesivnog ponašanja i pokušaja dominacije nad drugima.

Strijelac – Strah od ograničenja slobode

Strijelčevi vole slobodu i imaju avanturistički duh. U sebi skrivaju strah od ograničenja slobode, što uključuje fizičke i emocionalne barijere.

To može dovesti do neprestanog bježanja od obaveza i veza koje percipiraju kao pritisak.

Jarac – Strah od neostvarenja ciljeva

Jarčevi su ambiciozni i marljivi, uvijek teže uspjehu.

U sebi skrivaju strah od neostvarenja ciljeva, što može dovesti do pretjeranog rada, stresa i nezadovoljstva.

Vodolija – Strah od gubitka individualnosti

Vodolije su jedinstveni i nezavisni i cijene svoju originalnost.

U sebi skrivaju strah od gubitka individualnosti, što može dovesti do izbjegavanja emocionalne povezanosti i straha od konformizma.

Ribe – Strah od usamljenosti

Ribe su empatične i osjetljive, a najviše cijene duboke emocionalne veze.

U sebi skrivaju strah od usamljenosti, što može dovesti do prevelike zavisnosti od drugih i straha od napuštanja, piše Index.hr.

