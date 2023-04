Tajne vaših muževa: Za Djevicu bi bilo bolje da je neženja, Bik je kralj braka, Jarac je ‘general’

Ovan

Ovan pripada onoj skupini muškaraca o kome maštaju sve žene. Ima jednu romantičnu predodžbu o onome što želi od svoje žene ili od žene uopće – na prvom mjestu ona mora biti lijepa i pametna pa tek onda dobra. U mišljenju je konvencionalan, tako da ni u ljubavi ne popušta. Od žene koju izabere, traži visoku moralnost u svakom pogledu, iako se često i sami, ne pridržavaju tih normi. U stvari, on ne podnosi nikakvu vrstu slučajnih ljubavnih afera. Vrlo je otvoren, ali uvijek traži i neku vrstu zadovoljstva izvan kuće. Muškarac Ovan je ponosan, potpuna je ličnost i kroz cijeli svoj život šalje ženi romantične pozive. Njegov najveći problem u braku je kako zadovoljiti svoju romantičnu koncepciju fizičke ljubavi. Na tom polju može imati gotovo nezasitne apetite. Žena koja želi Ovna za muža, može računati na dugovječnost ove veze, samo ako se s njim uskladi fizički i duhovno.

Bik

Kao suprug, Bik ima najbolje osobine od svih u Zodijaku. Postoje neki opisi Bika kao nemoralnog, međutim, ovo može biti istina samo ako se ima u vidu njegova jaka potreba da zadovolji svoj intenzivan fizički život. On je blag, dobrodušan i vjeran. Nikada neće zanemariti svoj dom i obitelj zbog bilo kojeg drugog interesa. Ovaj tip obožava svoju ženu i djecu i izuzetno se trudi da im osigura najbolje uvjete života, obrazovanje, odjeću i zabave koje nudi svijet. Ovaj tip muškarca najčešće se ženi ženom koja je boljeg materijalnog i socijalnog položaja od njega, zato što je rukovođen ambicijom da uspije i da se kreće u višim društvenim krugovima. Bik uvijek za sebe traži lijepu i zgodnu ženu. Oni obožavaju da drugi ovise od njima i vole osjećati da sami sve pružaju ženi i djeci. Kad se jednom oženi, teško se razvodi.

Blizanci

Ovo nije tip posesivnog muškarca, niti je tip za posesivnu i strastvenu ženu. Muškarci Blizanci su interesantne osobe, talentirani, intelektualni i društveni. Mnogi muškarci ovog znaka su novinari, pisci ili znanstvenici. Njihov obiteljski život je oskudan. On traži ženu koje će pratiti njegove mentalne interese. Želi promijeniti njenu okolinu i način života, ma kakav da je. Žene ovog muškarca moraju naučiti da se pomire s njegovim glavnim interesom za druge ljude i za druge žene. Voli flert, ali ti njegovi izleti u stvari nikada nisu ozbiljni. Ako pronađe ženu koja može dati smisao i smjer njegovom životu, ali koja ga ni na koji način neće sputavati, niti vršiti pritisak na njega, brak s njim bi mogao biti vrlo uspješan. prenosi 24sata

Rak

Muškarac Rak nije osoba s kojom je život lak, unatoč općem uvjerenju da su Rakovi, kao znak, vrlo ugodne osobe. Ovaj tip je moguće podijeliti u dvije skupine – u prvu spadaju muškarci koji vole svoju kuću, ali su naporni, cjepidlake i kritični. U drugi tip spadaju pasivni, lijeni i nezainteresirani koji se najčešće žene iz koristi, nasljeđa ili zbog položaja, odnosno, iz bilo kojeg razloga koji će im na jednostavan način pružiti stjecanje dobara ili položaja. Naravno, ovaj tip je zanimljiv i simpatičan, ali samo onda kada to sam izabere. Međutim, bilo koji muž Rak, ma kom tipu da pripada, provodi u svojoj kući mnogo više vremena nego ostali muškarci. Gaji duboki tradicionalni osjećaj za dom i obitelj. Promjenjivost i sentimentalnost mogu se razumjeti kao karakterne crte jedne žene, ali kada se radi o muškarcu, ove osobine nisu baš idealne, posebno kada se jave u velikim dozama. Iako voli i ženu i djecu, on u suštini, ničim nije do kraja zadovoljan, uvijek može naći nešto što bi kritizirao ili na što bi se žalio. Oni su jako senzualni i traže neprekidnu osjetilnu stimulaciju. Po pravilu su dovoljno vjerni, ukoliko su njihove želje zadovoljene kod kuće. On je i plašljiv, te zato izbjegava opasnosti kad god je to moguće.

Lav

Muškarac Lav ulazi u bračni život sasvim zbunjen. Sposoban je mnogo zaraditi i voli da se to vidi i na djeci i na njemu. On je nevjerojatno ponosan, ali ne samo na njih, već prije svega na samog sebe. Zahtijeva da je uvijek u centru pažnje i želi da se sav obiteljski život vrti oko njega. Vrlo je ljubazan, simpatičan i posvećen obitelji, ali na svoj način. Nikada, međutim, neće tolerirati nepoštivanje vlastite osobnosti ili nered. U svojoj glavi unaprijed fiksira što je dužnost njegove žene i djece. Njegova ljubav je duboko romantična i vrlo apsorbirajuća. Iako je strastven, on će često beskrupulozno tražiti avanture s drugim ženama, kako bi se potvrdio kao muškarac. A pošto je u principu konzervativan, nikada pored sebe ne bi mogao podnijeti ženu koja bi se isto tako ponašala. Pošto je u njegovoj prirodi da sudi, prije drugima nego sebi, izabrat će onu koja ima najviše standarde savršenstva. Prosječan Lav je dobar muž. Njegova plemenitost, dobrota i strastvena lojalnost u velikim životnim pitanjima i njegovo zaista veliko srce čine ga vrlo sigurnim i zadovoljavajućim mužem za osjetljivu, nježnu i ženstvenu ženu.

Djevica

Zapravo, jedini pravi tip za ženu Djevicu je muškarac Djevica. On nije zainteresiran ni za ljubav, ni za strast, niti je posesivan. Oni su najčešće konvencionalni, konzervativni i prihvaćaju domaći život, jer je to dio igre. Vole voditi svoj privatni život na prijateljskoj osnovi, kao da je u pitanju partnerski odnos. U mnogim slučajevima, preferiraju ostati neženje, jer je to nekako prirodna osobina ovog znaka. U manjoj ili većoj mjeri, ova osobina karakterizira sve muškarce rođene u ovom znaku. Kao muževi, imaju mnogo osobina kao i žene Djevice. Jedna od dobrih stvari je ta što je to sposoban muškarac, koji osigurava komforan i luksuzan život svojoj obitelji. Može biti vrlo kritičan, nezadovoljan, a nekad i dosadan zbog svoje hipohondrije. On čuva svoj dom i štiti svoju obitelj od materijalne propasti. Muškarac Djevica nije suviše muževan. On ima sasvim malu mušku dominaciju u svojoj pojavi i nastupu. Nema velike strastvene potrebe.

Vaga

Vage muškarci nisu ‘laki’ ljudi za zajednički život. Po temperamentu njima baš ne odgovara domaća atmosfera i bračni život, ali i pored toga, oni su vrlo strastveni, okrenuti tradiciji, pa tako ni brak ne podcjenjuju. Vaga suprug je razuman, rođeni sudac u svemu, i nijedan znak ne može sa toliko mudrosti urediti svoj život kao on. Jedna od njegovih najvrednijih vrlina je da sudbinu svoga doma drži u svojim rukama – nijedan drugi znak nema tu sposobnost. Ovaj tip muža može biti jako razočaran ukoliko ne nađe partnericu koja može adekvatno odgovoriti njegovim strastima. Ali čak i kada ima dobrog partnera, Vaga će ponekad tražiti izlete sa strane. Međutim, on se nikada prvi neće sjetiti razvoda, čak i ako je njegov obiteljski život loš i bez uzbuđenja.

Škorpion

Strasni i posesivni Škorpioni obično dominiraju onima koje vole. Veza s njima podrazumijeva ekstreme svih vrsta, od egzaltiranih emocija, sjaja, duhovnog uzdizanja, do mraka i destrukcije. S predstavnicima ovog znaka najteže je živjeti. Veliki su perfekcionisti, posesivnost ih često vodi u sadizam, često najviše maltretiraju upravo one koje najviše vole. Opterećeni su sumnjama i traže apsolutnu predanost. Vrlo su mistični i neshvaćeni, nose sa sobom svojevrsni fatalizam. Prave osjećaje ne pokazuju zbog neviđene samokontrole, tako da vam nikad neće biti jasno na čemu ste. Svoje tajne neće otkriti, ali će sve učiniti da odgonetnu tuđe, kako bi vladali. Ne podnose prijetnje i ucjene, jer su po prirodi iznad njih. Kada vole, osvajaju po svaku cijenu svojim magnetizmom. Preziru rutinu i općeprihvaćene norme ponašanja. Čak i kada su najzaljubljeniji, ne izjavljuju ljubav i ne idealiziraju, već zadržavaju jasnu svijest o tome koliko tko vrijedi. Očekivati od Škorpiona da im emocije pomute razum, iluzorno je, jer nisu tako romantični i mekani, a umjesto ružičastih nose crne naočale. Ukoliko u neprestanoj potrazi za ljubavlju uspije pronaći svoju jedinstvenu životnu ljubav, Škorpion će učiniti sve za nju u doslovnom smislu te riječi. Štitit će je orlovskom hrabrošću, voljet će nezaboravno i doživotno.

Strijelac

Ovaj tip muškarca zahtjeva mudru i taktičnu ženu. Ovo je, u stvari, karakteristika svih muževa, ali s tom razlikom što su Strijelci pomalo cjepidlake i mnogo su skloniji zamjećivanju lošijih strana i pogrešaka svog partnera. Nije baš ‘rođen’ za bračni, odnosno, obiteljski život. Njegov interes za svijet je ogroman. Po prirodi je human, tako da će na neki način sudjelovati u radu raznih društvenih organizacija i u rješavanju praktičnih problema svoje zajednice. Toliko je megaloman da mu često vlastiti život izgleda mali i nezanimljiv. Ukoliko se njegovi ukusi promjene, ne vidi zašto bi nastavio s izražavanjem simpatije prema nekoj osobi. Čak i ako mu ništa posebno ne smeta, život i ljubav promatra samo kao dio sportske igre. Naravno, on je ‘jak’ u braku. Njegova žena mora biti široke svijesti, oslobođena ljubomore i pomalo povodljiva, čak i ako to nije njena prava priroda. Ona će morati biti prava umjetnica kako bi u svemu mogla da ga prati i da zadovoljava njegove interese. S ovim muškarcima nije teško živjeti. Ali zbog njihovog nedostatka osjećaja, velikog nestrpljenja za bilo što što je ograničeno ili strogo utvrđeno pravilima, supruga ovog tipa morat će proširiti svoje horizonte, kako bi s njim bila na ravnoj nozi. Njihove strasti su sportske i avanturističke. Oni su veseli i zanimljivi muževi koji ljubav doživljavaju kao sretnu okolnost. Svi njihovi osjećaji i želje usmjereni su na brzu i momentalnu akciju.

Jarac

Iako ovom tipu muškarca savršeno odgovara obiteljski život, on ni na koji način ne doprinosi njegovom duševnom ispunjenju. Ovaj tip muškarca pristaje na ženidbu, ali su njegovi osobni razlozi za to najčešće sebični. Kao muževi, oni su izuzetno dobri zato što su ambiciozni i često vrlo uspješni u svom poslu, tako da mogu mnogo zaraditi i materijalno osigurati svoju obitelj. Jarci ne daju baš mnogo slobode za akcije svojim ženama. Čak i kada u kući ima mnogo novca, oni se za svaku kunu moraju pitati. On je diktator isto koliko je i konzervativan, i kada je u pitanju trošenje njegovog novca. Žena je, u domaćinstvu u kojem je on general, samo poručnik. Kao general, on je precizan, destruktivan i nerazuman, krši sva prava kada nisu u skladu s njegovim željama. Sve se mora podvrći krutoj i strogoj disciplini. Nije baš idealan emotivni partner za svoju ženu, jer nema ni sposobnosti ni želja da sebe s nekim dijeli i da napravi atmosferu zadovoljstva i uživanja. Njegove strasti su jake, ali i brze. Naravno, sve ove loše osobine mogu biti ublažene od strane mudre, nježne i strpljive žene.

Vodenjak

On je najdivniji i najplemenitiji muž od svih znakova. Nije vreli ljubavnik, njegovo srce nije vatreno, ali je pošten i iskren. Ali, iako su društveni, simpatični i blagi, oni brak shvaćaju kao dio društvene sheme. Kako su kooperativni, oni mogu usrećiti ženu kojom se ožene. Promišljeni su, savršeni džentlmeni u svakom pogledu, a prema svojoj ženi i djeci se odnose i s poštovanjem i pažnjom. Međutim, sliku o njima kvari izvjestan stupanj inertnosti. Izgleda da mnoge žene više vole posesivnije i dominantnije tipove muškaraca no što je to slučaj s Vodenjakom. Njegova blagost može se učiniti kao nezainteresiranost, koju nijedna egocentrična žena ne može podnijeti. U svakom slučaju, idealno bi im bilo da se žene s vrlo pametnim ženama, intelektualkama, koje isto kao i oni imaju i svoju profesiju i karijeru.

Ribe

Muž Riba je pun nesumnjivih dobročinstava za ženu i djecu. On je jedan od najomiljenijih i najpažljivijih muškaraca. U kući provodi više vremena nego ostali muškarci, osim možda Raka, ali on nije u stanju svoju obitelj osigurati, pa iako često želi svoju ženu razveseliti, on zapravo nema što stvarno da joj da. A što je najgore, i on ponekad gubi smisao za realnost. Njegovi snovi, pojmovi i ideje, izgledaju stvarni samo njemu. Nesposoban je često nositi se s mnogim životnim problemima. Ove karakteristike nisu baš poželjne za brak, posebno kada se radi o borbi za egzistenciju. Njegovi osnovni nedostaci su gubitak stabilnosti, snage i energije. A sve ovo tako je bitno za čovjeka koji stupa u brak i od kojeg se očekuje da izdržava obitelj. Ukoliko nađe stabilnu i odlučnu ženu koja će ga moći usmjeravati na pravu stranu, život s njim mogao bi biti divan. Muškarci Ribe su senzualni i traže zadovoljavajućeg partnera za fizičko i duhovno uživanje, piše Atma.

