Stalno sanjate bivšeg? Otkrijte zašto vam se to tačno događa

Imamo dobre vijesti: koliko god bilo neugodno, sanjati bivšeg ili bivšu nije sasvim loše kao što se to čini na prvu. Naime, pod stresom smo radi gubitka, desila nam se velika životna promjena. Osim toga, čak i ako ste u novoj vezi, snovi o vašem bivšem mogu vam otkriti korisne informacije o vašem sadašnjem životu.

Općenito, bivši se pojavljuje u vašim snovima ‘zbog nedovršenog posla’, ističe klinička psihologinja Beverly Palmer, piše WH.

No, treba znati, prije nego što počnete paničariti, ti osjećaji nisu nužno vezani uz želju da vam se bivši vrati, niti su povezani sa znakom da pripadate toj osobi, dodaje liječnica Marion Rudin Frank, specijalizirana za analizu snova i odnosa. Zapravo, ti se osjećaji ne odnose nužno na vašeg bivšeg.

– San je unutarnji razgovor o rješavanju problema koji se odvija između vašeg svjesnog i nesvjesnog uma. Taj je razgovor pokrenut nečim što vam se dogodilo jučer ili nečim što vas muči. Tada dekonstruirate situacije te testirate različita moguća rješenja i reakcije na osobu ili situaciju koja vam smeta – otkrila je Layne Dalfen, analitičarka snova.

Treba znati da su snovi osobni za svakoga, čak je i vrijeme u vašim snovima simbolično i specifično za vas.

Ne postoji pravilan odgovor na to što san znači – za to biste morali sjesti jedan na jedan s tumačem snova – ali jedan uobičajeni zaključak je sljedeći: snovi nikada nisu nasumični. Svaki je san posljedica sa čime se nosite kad ste budni ili vas nešto muči. Također je tu jedna zabavna činjenica – sanjamo čak po šest snova tijekom jedne noći. No, rijetko se svega sjećamo.

1. Ako se vaš bivši slučajno pojavi u snu…

Ova naizgled noćna mora može proizaći iz neke sitnice koja vas je podsjetila na vezu s bivšim. No, to ne mora biti romantično ili čak pozitivno, već je samo moglo potaknuti osjećaje koji su doveli do sna. Sve što je potrebno, kaže Frank, je dašak parfema ili suočavanje s nekim u vašem budnom životu, tko je bio vezan i za vašu bivšu vezu, da se ta osoba pojavi u snovima. Tako malo dovoljno je da otključa vaša sjećanja.

2. Ako sanjate da vam bivši nedostaje…

Ako vašem ja iz snova nedostaje vaš bivši, to može značiti da osjećate prazninu u svom životu, trebate nekoga kako biste popunili taj emotivni nedostatak u životu.

– Pitajte se tko vam ili što nedostaje u životu, kako se osjećate, koliko dugo niste bili intimni s nekim, osjećate li se na neki način odbačenim – ističe Dalfen.

3. Ako sanjate da se svađate s bivšim…

Sanjati o svađi s bivšim može samo značiti da vašu trenutnu vezu treba malo popraviti. Naime, moguće se sa svojim sadašnjim partnerom oko nečega ‘borite’ ili je tu neki problem koji treba riješiti.

– Razmislite kakve misli i osjećaji vam padaju na pamet kad razmišljate o toj svađi te pritom pogledajte svoju stvarnu vezu i pitajte se što li joj nedostaje – tumači psihologinja.

4. Ako sanjate da vam bivši daje komplimente…

Moguće da se zapravo radi o nedostatku samopouzdanja, pa sanjate bivšeg koji daje kompliment, a vi ga niste prihvatili. Na taj način vaša vam podsvijest govori da si pokažete malo više ljubavi. Treba se prihvatiti i voljeti kako bi vas i drugi zavoljeli.

5. Ako sanjate da vas bivši izdaje…

Vjerojatno vas ljute neki drugi ljudi iz vaše okoline, pa sada te negativne osjećaje povezujete s bivšim, kaže Frank. Jedan od primjera je neki kolega s posla koji uzima zasluge za posao koji ste odradili. Dakle, to je način na koji se vaš um želi pomiriti s nekom sadašnjom situacijom, s kojom se možda ne želite poistovjetiti.

Dalfen predlaže da pogledate osjećaj, u ovom slučaju izdaju, koji predstavlja vaš bivši. Tada pokušajte dešifrirati što je moglo ponovno potaknuti taj osjećaj.

6. Ako sanjate o ponovnom spoju s bivšim…

San o pomirenju s bivšim ponekad može biti poruka da vam bivši nedostaje ili da barem želite da vaš sadašnji partner posjeduje neke od osobina koje su vam nedostajale kod bivšeg. Ako je vaša prošla veza završila u dobrim odnosima, moguće da ćete se svako malo sjetiti te veze, a u snu bi mogle osvanuti neke od lijepih uspomena iz te veze.

7. Ako imate seksualni san o svom bivšem…

Jednostavno rečeno, možda će vam trebati više intimnih veza u životu, smatra Frank. To ne mora nužno značiti veću intimnost vašeg trenutnog partnera – možda ćete je trebati emocionalno, od svoje obitelji ili prijatelja. Što, da, također znači da se možda uopće ne radi o seksu, već je to naprosto želja za emocionalnom intimnošću.

8. Ako sanjate da imate djecu s bivšim…

Nemoj paničariti, djeca predstavljaju kreativnost i razvoj ideja, kaže dr. Gary Toub, diplomatski jungovski analitičar koji se specijalizirao za tumačenje snova. Možda ste sanjali o zajedničkom roditeljstvu s bivšim samo zato što ste uzbuđeni zbog projekta koji ste upravo pokrenuli na poslu ili zbog nekog drugog cool kreativnog pothvata. Ovo nije nužno povezano doslovno s djecom, već nekim uspjehom na poslu.

9. Ako sanjate da se vaš bivši ispričao…

Moguće da očekujete njegovu ispriku, a ujedno postoji velika vjerojatnost da vas je naprosto povrijedilo u svakodnevnom životu.

10. Ako sanjate da živite s bivšim…

Ovo je dosta uobičajen san jer bez obzira na sve, na neki način dobra veza s nekom osobom, pa bila i bivša, predstavlja svojevrsnu sigurnost i utočište. Na neki način imate potrebu za toplinom odnosa, a ako ste to imali u bivšoj vezi, to je to. No, to ne znači da se želite vratiti u vezu.

11. Ako sanjate prekid s bivšim…

Ovo bi zapravo mogla biti stvarno sjajna stvar, jer na taj način zapravo prekidate s dijelom sebe koji vaša podsvijest povezuje s bivšom vezom. A to je dobro, posebice ako vas je bivši partner povrijedio. Super je to odvajanje koje je potrebno za novu etapu i nove veze.

12. Ako sanjate o vezi svog bivšeg s drugom osobom…

Ovo nije nužno negativno, možda ste sretni jer je vaša bivša ili bivši krenuo dalje. S druge strane, možda je to povezano s osjećajima tuge i odbačenosti – stručnjakinja ističe da bi tu osobu upitala zašto se osjeća loše, kako bi došli do pravog odgovora.

13. Ako sanjate kako vas bivši odbija…

Ovo možda nema nikakve veze s vašim osjećajima prema bivšem, već s nekim drugim emocijama. Ako ponovno proživljavate prijašnje odbijanje, možda je to zato što ste ovaj tjedan u svom životu osjetili isti osjećaj odbačenosti koji je vaš bivši tada natjerao da osjećate.

14. Ako sanjate da odbijate svog bivšeg…

Možda želite vratiti osjećaj moći u vlastiti život. To može biti u vašem ljubavnom životu ili u karijeri, ali u svakom slučaju, želite kontrolirati situaciju – a možda se u tom trenutku ne osjećate kao da je imate.

15. Ako sanjate da vaš bivši spava s nekim drugim…

Ali ako sanjate da vaš bivši vara, odnosno da je spavao s nekom drugom osobom, to ima veze sa sadašnjim životom. Dalfen je ispričala kako je jedan njezin klijent sanjao upravo to, no onda je shvatio da se radi o poslu, odnosno da ga klijent napušta i odlazi u drugu firmu. Naime, s mnogim ljudima ostvarujemo veze koje su emotivno snažne, stoga postaju bitne kao i one s partnerom.

16. Ako sanjate o prekidu s bivšim…

Možda i dalje želite biti s tom osobom, a moguće i da je nešto drugo uzrok. Primjer je vaša unutarnja želja da promijenite posao te napravite neke nove korake u vlastitom životu.

17. Ako sanjate da ste i dalje s bivšim…

Možda zapravo nikad niste imali osjećaj da ste uistinu prekinuli – iako, možda vam naprosto nedostaje ljubavi, neka druga veza u životu.

Snovi o vašem bivšem (koliko god nepoželjni bili) mogu značiti bezbroj različitih stvari, pa što god učinili, nemojte ih ignorirati, ističe Frank. Oni su prilika da učite o sebi i, u konačnici, rastete.

Kako biste maksimalno iskoristili ove lekcije iz svog podsvjesnog uma, Frank predlaže da zapišete sve čega se sjećate o svojim snovima čim se probudite i, ako ste u mogućnosti, da date nekom psihologu koji to može objasniti. Naime, to vaša psiha želi komunicirati s vama, šalje vam poruku. prenosi 24sata

