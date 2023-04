‘Otišla sam u Tursku, potrošila ogromne pare na plastične operacije, a izgledam gore nego ikad’: Htjela da prođe jefitnije, evo šta je dobila…

Zara Edgar (36) potrošila je hiljade funti da bi postigla popularni “instagram izgled”, ali su je rezultati razočarali.

Ona kaže da je krajnji cilj bio da izgleda dobro u bikiniju – ali sada itekako žali zbog svoje odluke.

Kako piše The Sun, a prenosi Žena.rs, Zara, koja sada živi na zapadnoindijskom ostrvu Grenada, odletjela je u Tursku sa suprugom Igelom Edgarom (39) prošle godine. Igel je takođe uradio zubne implantate i fasete da bi uljepšao svoj osmijeh, ali je takođe nezadovoljan rezultatima. Zara, koja je nekada radila kao bankarska službenica, rekla je:

– Pokušavala sam da dobijem taj Instagram izgled, gdje je sve savršeno. Ali sada to nikada ne bih uradila – nije vrijedno toga. Samo prihvati sebe onakvom kakva jesi. Voljela bih da ja jesam. Žao mi je zbog ovoga. Osjećam se tako uznemireno zbog toga.

Željela je da se osjeća dobro u bikiniju, a evo kako njen muž danas gleda na njeno tijelo:

– Igel je rekao da sam ranije izgledala divno. Volio bi da sam mu vjerovala. Stomak mi se čini kao da ima metal unutra. To me čini tako nesretnom. Igelu su implantati trebali da daju samopouzdanje, ali i on je sada zabrinutiji nego ikada. Samo želim da ljudi znaju da ne rade ovo, uradite što više istraživanja.

Nakon onoga za što tvrdi da je bilo užasno iskustvo, Zara poziva ljude da ne vjeruju društvenim mrežama kada traže opcije za operacije.

– Ne verujte Instagramu kao platformi za pronalaženje operacije – tamo sve izgleda dobro. Možda bi bilo jeftinije otići u inostranstvo nego u UK, ali je mnogo, mnogo važnije brinuti se o svom tijelu nego dobiti bilo šta jeftino.

Zara i Igel, građevinski radnik, prodali su svoju kuću u Mančesteru i u novembru otišli ​​na operaciju na putu do novog života u Grenadiu. Kažu da su napravili ugovor sa klinikom koju su pronašli na Instagramu. To je uključilo operaciju i boravak u hotelu, jedanaest noći, rekli su.

Zarina operacija, vrijedna šest hiljada funti, obavljena je prvog dana, a stomatološki rad od 4.500 funti četiri dana kasnije. Par je rekao da je Igelov stomatološki rad takođe koštao 4.500 funti i da su potrošili još 1.000 funti na hranu tokom boravka.

Zara se ne žali na povećanje grudi i kaže da su joj zubi podnošljivi, ali stomak je još uvijek boli i njena guza nije veličine koju je željela.

Zara kaže da je kontaktirala kompaniju koja joj je rekla da bi se kao par mogli vratiti, jer imaju 20-godišnju garanciju. Turska firma tvrdi da je par platio manje od 16.000 funti, ali nisu potvrdili ukupan iznos. Takođe tvrde da par nije izvršio konačnu uplatu, ali nisu željeli da kažu koliko im duguju.

Dodali su da su djelovali sretno kada su otišli ​​i da su mogli da traže pomoć u bilo kom trenutku. Plastična operacija je bila komplikovana, rekli su i dodali da imaju stotine pacijenata.

