3 STVARI ĆE SE DESITI VAŠEM ORGANIZMU AKO JEDETE ZELJE: Pojma nismo imali

Zelje je jestiva samonikla biljka koja je vrlo pristupačna na našem podneblju, a osim što je vrlo ukusna, sadrži i ozbiljne hranljive vrijednosti koje pozitivno utiču na zdravlje organizma.

Od zelja možete spremati čorbe, sarmice, koristiti ga u pripremi rižota, praviti pite ili ih stavljate kao dodatak proji, a za jelo se koriste najviše mladi listovi zelja, prije cvjetanja.

Svježe zelje bogato je vitaminima C, K, A i vitaminima B grupe, a od minerala sadrži magnezijum, gvožđe, fosfor, kalcijum, kalijum. Sadrći i folne kiseline i vrijedne bjelančevine, a 100 g ima samo 4g ugljenih hidrata, 83g vode i 26 kalorija, pa je zelje idealna namirnica za sve koji žele da smršaju i sačuvaju vitku liniju.

Vitamini B grupe najviše se nalaze u mesu, pa je zelje odličan izvor ovih vitamina za osobe koje biraju veganski ili vegetarijanski način ishrane.

Predstavljamo vam 3 blagotvornih dejstva zelja po naše zdravlje:

1. Detoksikacija i mršavljenje

Proljeće je savršen periodza detoks i čišćenje organizma od toksina koji su se nakupili u tijelu preko zime. Zelje je odlično za detoksikaciju jer je prirodi diuretik. Tokom detoksikacije smanjuje se unos hrane i bira se isključivo svježa, organska i zdrava ishrana, a zelje obiluje vitaminima i mineralia koje će na prirodan način onahraniti organizam i pomoći vam da ga brže i lakše pročistite. Porcija zelja odlično će uticati i na vašu probavu i sjajan je prirodni lek protiv zatvora. Samo pazite na količinu, jer veće količine zelja mogu izazvati dijareju.

Čorba od zelja će vas lako zasititi, ali ako je pripremite sa malo ulja, može biti idealan obrok ako ste na dijeti. Jela od zelja su dobar izbor za sve koji žele da smršaju.

2. Jača imunitet

Zelje je odličan izvor vitamina C koji je presudan za dobro funkcionisanje odbrambenog sistema. Oko 100 g lišća zelja sadrži oko 80% preporučenog dnevnog unosa vitamina C. Ova biljka ima snažne antibakterijske i protivupalne osobine. Ako želite da dobijete iz zelja pravu dozu vitamina C, onda ga nemojte dugo kuhati, već koristite svježe listove zelja za salatu.

3. Dobro djeluje na vid i kožu

Stabljike i liske zelja sadrže velike količine vitamina C koji ima antibakterijska svojstva, ali i vitamina A koji je neophodan za zdravlje očiju i lijep ten. Vitamin A je od suštinskog značaja za održavanje kože, kose i sluzokože zdravom. Često se u kozmetičkim proizvodima za negu kože i kose u sastavu pojavljuju ova dva vitamina, a sada ih možete unositi i na prirodan način ako ishranu uvrstite ljekovito zelje. Takođe, vitamin A podržava zdravlje očiju. Oko 100 g sirovog lišća zelja sadrži dovoljnju količinu vitamina A za zadovoljenje dnevnih potreba organizma. prneosi novi

