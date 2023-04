Da li je ljubavnica uvijek krivac za nečiji kraj veze ili braka?

Do razvoda braka ili dugih veza često dolazi zbog ulaska treće osobe u odnos dvoje ljudi.

Ukoliko je muškarac pronašao ljubavnicu, često čujemo komentare tipa “da li ona ima morala” i “kako je mogla sa oženjenim čovekom”, a rijeđe postavljamo pitanje “kako je muškarac mogao da uradi to svojoj supruzi”.

Da li je druga žena uvijek krivac za raspad veze ili braka?

Nije učinila grešku

Jedna žena za portal The Sun objasnila je svoje viđenje stvari.

Rejčel Foster, koja je imala aferu u svojim dvadesetim godinama, smatra da nikada nije učinila grešku.

– Krivite muškarca, ne ljubavnicu. Imala sam aferu sa oženjenim muškarcem, a ja tada, kao slobodna devojka, nisam osjetila nimalo krivice. Da nije izabrao mene za ljubavnicu, vjerovatno bi to bila neka druga djevojka – kategorična je ona.

Dodala je da se u svojim dvadesetima doselila u London, gdje je započela novi život.

Laskala joj pažnja

– Tada sam upoznala Simona, ostvarenog muškarca koji je imao svoju firmu. Iako nije bio moj tip, odmah mi je laskala njegova pažnja – rekla je ova djevojka.

Kazala je kako je znala da je oženjen i da ima kćerku, ali je zavelo sve u vezi sa njim.

– Pričao mi je kako je njegova žena, otkako je postala majka, njega potpuno zanemarila. Viđali smo se dva puta sedmično i nikada nisam razmišljala o njegovoj ženi. Bio je to njegov problem, ne moj. Ipak, bila je to samo afera koja se završila tri mjeseca nakon jer on nije želio da napusti ženu i dijete – ispričala je ona.

Ova djevojka zaključuje da bi do prevare svakako došlo, ne zbog nje kao ljubavnice već zbog odluke samog muškarca koji je tada bio nezadovoljan u svom braku. prenosi Avaz

