TUŽNE SLIKE KOJE SLAMAJU SRCA: PAPA NAKON IZLASKA IZ BOLNICE TJEŠIO RODITELJE KOJIMA JE SINOĆ PREMINULA KĆI

Sveti Oče, ne mogu izdržati ovo, molite za nas – rekla je Serena Subania pred Franjom.

Papa je molio s uplakanim roditeljima, držao ih za ruke te izgovarao:

‘Maria, blagoslovi ih znakom križa na njihovim čelima i ljubi ih podržavajući s hrabrošću’.

Vaša Svetosti, upoznali ste je jer ste 2019. došli u Casal Bertone i držali Angelicu u naručju – rekao je otac Matteo Rugghia kroz suze, dok papa tješi uplakanu Serenu Subania. prenosi hayat

Podsjetimo, Vatikan je u petak potvrdio da će papa Franjo u subotu napustiti bolnicu i predvoditi misu na Cvjetnu nedjelju na Trgu svetog Petra, prenosi Hina.

Pope Francis, leaving Gemelli hospital, comforts & prays with a couple who just lost their daughter, Angelica, last night. pic.twitter.com/QzNcNj2UdT

— Delia Gallagher (@deliacnn) April 1, 2023