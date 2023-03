Dnevni horoskop za petak, 24. mart

OVAN

Karijera: Sprovodite u djelo gotovo sve svoje ideje. Iako odlično funkcionišete, neka vas ne iznenade blagi talasi nervoze – posljedica pretjeranog iznurivanja. Jasno postavite sebi granicu izdržljivosti, jer ukoliko nastavite ovim tempom, neće biti dobro. Samo mudrošću ćete uspešno istrajati u borbi koja se zove život, piše Dnevno.

Ljubav: U ljubavi se maksimalno predajete.

Zdravlje: San je idealno rješenje.

BIK

Karijera: Neki pripadnici znaka će dobiti odličnu poslovnu ponudu. Pitanje je kako će na nju odreagovati. Neka ih ne obeshrabre mogući zastoji. Tvrdoglavi ste, ali i strpljivi. Izdržaćete.

Ljubav: Mnogi pripadnici znaka nalaze se u fazi zaljubljivanja i neplaniranih događaja vezanih za veridbu, možda i venčanje.

Zdravlje: Ukoliko se pojave zdravstveni problemi, spremno ih sačekajte.

BLIZANCI

Karijera: Puni ste ideja, pa pokušavate da ih sprovedete u delo. Pošto se u odnosu na saradnike ponašate superiorno, nailazite na barijeru sa njihove strane. Moraćete sami da odradite neodložne poslove, ali ćete u potpunosti biti zadovoljni ishodom.

Ljubav: Ne zapostavljajte partnera.

Zdravlje: Polako pokušavate da se dovedete u normalu i odmorite od napornog rada. Uskoro nastupaju lagodniji dani, pa ih spremno dočekujete.

RAK

Karijera: Okupirani ste poslom od koga mnogo očekujete. S tim u vezi su mogući kontakti sa inostranstvom. Svesni da onaj ko ne reskira ne može ni dobiti, rešavate da u nešto uložite. Donosite odluku i krećete u akciju.

Ljubav: Napokon ste shvatili da se od ljubavi ne živi i okrenuli se “ozbiljnijim” stvarima.

Zdravlje: Okrenite se zdravlju, budite smireni i strpljivi, pa ćete izbeći smetnje vezane za srce.

LAV

Karijera: Pred Lavovima je uspeh u ličnoj profesiji. Očekujte izuzetan dan, po pitanju posla iskoristite sve šanse. Ponekad se stvari odvijaju mukotrpno. Pošto to danas nije slučaj, oslušnite mogućnosti i krenite u akciju. Ne obazirite se na klevete i zlonamerne glasine.

Ljubav:. U svojim ljubavnim očekivanjima češće idete za korak ispred partnera. Vaša nestrpljivost deluje zbunjujuće na voljenu osobu. Pokušajte pravilnije da sagledate sve mogućnosti.

Zdravlje: Prijaće vam boravak u prirodi.

DJEVICA

Karijera: Izuzetno uspješan i komunikativan dan. Pod uslovom da ne pretjerujete sa dokazivanjem i dominacijom, moći ćete da ostvarite korisnu saradnju.

Ljubav: Pošto lijepa reč i gvozdena vrata otvara, uz osmijeh ćete dobiti sve što ste zamislili.

Zdravlje: Budite umjereniji u hrani i piću.

VAGA

Karijera: Prijaju vam svi poslovi vezani za kretanje i druženje, jer na taj način spajate korisno sa lepim. Ukoliko se javi mogućnost da odete na kraći put, ne odbijajte. On će još više uticati na to da popravite raspoloženje.

Ljubav: Važno je da ste ispunjeni i harmonični. Dokle će to da vas drži?

Zdravlje: Morate da se koncentrišete isključivo na sebe i sopstvene probleme – bićete smireni i srećni.

ŠKORPIJA

Karijera: : Unapređenje je na pomolu, ali i veći finansijski dobitak. Nemate razloga za arogantno držanje s obzirom na to da kontaktirate sa ljudima koji se razlikuju od vas po mnogo čemu.

Ljubav: Poslovni uspeh u kombinaciji sa emotivnim zadovoljstvom čini vas raspoloženim.

Zdravlje: Smanjite dozu cigareta i više vremena provodite na svežem vazduhu.

STRIJELAC

Karijera: Maksimalno ste koncentrisani na određeni cilj. Brzo obavljate poslove s tim u vezi, dok ste za druge stvari naprosto gluvi.

Ljubav: Blaga napetost samo je reakcija na rasprave sa partnerom, koji vas sprečava da u nečemu istrajete.

Zdravlje: Ukoliko ste imali zdravstvenih problema, nalazite se u fazi oporavka.

JARAC

Karijera: Problemi su za vama. Ponovo funkcionišete na najbolji mogući način. Potreba za uspostavljanjem kontakata – maksimalno vas angažuje. Koliko ćete biti istrajni, sigurni u sebe i odgovorni – za sada zavisi samo od vas.

Ljubav: Neki pripadnici ovog znaka mogu imati problema sa suprotnim polom, posebno sa osobama sa kojima su u ozbiljnoj vezi.

Zdravlje: Stomačni problemi su posledica neadekvatne ishrane. Ništa strašno.

VODOLIJA

Karijera: Pošto se nalazite u fazi ozbiljne transformacije ličnosti, naoružajte se strpljenjem, kao što to samo vi umete, i uspećete. Pred vama je uzbudljiv i dinamičan dan i imaćete mnogo uspeha.

Ljubav: Sreća u vezi zavisi isključivo od vas, što znači da je možete i ostvariti.

Zdravlje: Zdravstvena situacija nije na zavidnom nivou, ali nije ni tako loša.

RIBE

Karijera: Izuzetno uspešan i kreativan dan. Šta god budete radili, radićete sa lakoćom. Vodite računa o tome da ne preterate sa maštanjem, jer u tom slučaju možete izgubiti ionako nesigurno tlo pod nogama.

Ljubav: Iako radite u nekoj vrsti izolacije, u potaji priželjkujete susret sa jednom osobom.

Zdravlje: Malaksalost je znak da ste preterivali sa aktivnostima. Aktivan odmor je pravo rešenje.

