Kako vas doživljavaju drugi horoskopski znakovi?

Kako Ovan vidi:

Bika: Previše spor, neaktivan, dosadan

Blizanca: Bog!

Raka: Previše se brzo rasplače

Lava: Ok je, ali zašto neće da prizna DA SAM BOLJI OD NJEGA

Devicu: Čudak, ali ima nešto…

Vagu: Neodlučna, previše se trudi da me smiri

Škorpiju: Iskreno, ne znam ni šta mislim

Strelca: Zabavan!

Jarca: Redovno se raspravljamo. Čak i kada je u pravu ja moram da mu kontriram

Vodoliju: Nešto definitivno nije u redu sa njim

Ribe: Slabić

Kako Bik vidi:

Ovna: Previše nestrpljiv. Malo je i agresivan!

Blizanca: Opusti se, čoveče

Raka: Sjajan je, ali ima problem s emocijama

Lava: Nikog nije briga za tebe, prestani da se hvališ

Devicu: Dopada mi se, volim organizovane ljude. Možda je malo previše organizovan

Vagu: Dopada mi se, ali traži da ga tretiram kao kralja

Škorpiju: Kul je. Ne razumem ga baš, ali mi se dopada

Strelca: Dopada mi se njegova ličnost, ali ne i način na koji se ponaša

Jarca: Super je! Voli da naređuje, ali to u mom slučaju nije loše treba mi neko da me pokrene

Vodoliju: ….

Ribe: Sladak!

Kako Blizanac vidi:

Ovna: Zabavan je, ali ima problem s besom

Bika: Dooooooooosadan!

Raka: Ne dopadaju mi se njegove promene raspoloženja

Lava: Previše se hvali. Prosto moram da trolujem, jako je zabavno kad ne shvata da ga zezam

Devicu: Mislim da ima opsesivno-kompluzivni poremećaj

Vagu: Previše se brine oko svoje kose

Škorpiju: Ko?

Strelca: Zabavan je za bleju, ali i njemu je potrebno da reši problem s besom

Jarca: Što se ponašaš tako? Nije smak sveta što sam ti slomila vazu, dešava se.

Vodoliju: Nekada me nervira, ali može da se priča s njim. Pretpostavljam da je ok.

Ribe: Previše sanjare. Nisu baš za društvo.

Kako Rak vidi:

Ovna: Zašto je tako grub?

Bika: Ume da pomogne, ima lepu ličnost

Blizanca: Ne dopada mi se što mu porodica nije na prvom mestu

Lava: Previše zaljubljen u sebe. Mislim ima zašto, ali nekada preteruje u tome. Nije baš toliko bolji od ostalih ljudi.

Devicu: Sladak jeeeeeee

Vagu: Dobar je, ali se nekada previše brine bez razloga

Škorpiju: Odličan momak, tih, baš to mi treba

Strelca: Čudak! Čini mi se da mu se uopšte ne dopadam

Jarca: Neki misle da obožava da naređuje, ali ja mislim da je više nego u redu

Vodoliju: Zašto je on takav?

Ribe: Srodna duša!

Kako Lav vidi:

Ovna: Da, nije loš – ALI JA SAM BOLJI!

Bika: Nije moj tip

Blizanca: Previše priča, ali je zabavan

Raka: Jako fin, ima lep karakter. Doduše, previše stidljiv

Devicu: Ne brini, cipele i torba mi se savršeno slažu. Jel sada možemo da se družimo?

Vagu: Brzo razmišljanje je za njega misaona imenica

Škorpiju: Iz nekog razloga ne želi da se druži sa mnom. Štagod.

Strelca: Najjači!

Jarca: ZAŠTO MORAŠ DA BUDEŠ TAKO STROG PREMA SEBI, ALI POSEBNO PREMA MENI?!

Vodoliju: Čudan je

Ribe: Ne

Kako Djevica vidi:

Ovna: Potrebno je da ustanovi granice

Bika: Ok je, malo lenj

Blizanca: Užas, ko će to pohvatati

Raka: Umije da pomogne u kući

Lava: Nervira me

Vagu: Valjda je ok

Škorpiju: Šarmantan. Ipak, ne mogu da ga provalim.

Strijelca: ZABAAAAAAAAAVAN!

Jarca: I dalje je najbolji!

Vodoliju: Zašto je tako lenj kada treba da obavlja obaveze, a za zabavu je uvek raspoložen?

Ribe: Previše je fin. PREVIŠE

Kako Vaga vidi:

Ovna: Previše razigran za moj ukus

Bika: Hm, kul je, ne baš toliko, ali opet jeste…

Blizanca: Zanimljiv sagovornik

Raka: Romantičan. Fin je i prema drugima, ali stalno menja raspoloženje

Lava: Šarmantan, ali arogantan

Devicu: Uvek želi da dosegne savršenstvo. Želim ga i ja, ali ne baš tako odlučno

Škorpiju: Malo ga se plašim

Strelca: Haotičan, ali super lik. Imamo ista interesovanja

Jarca: Njega se jako plašim

Vodoliju: Odličan smisao za humor, ali često zna da uvredi druge ljude

Ribe: Odličan je, dopada mi se njegova ličnost, ali je previše stidljiv pa ne znam o čemu bismo pričali.



Kako Škorpija vidi:

Ovna: Ahaha, ne!

Bika: Dopada mi se

Blizanca: Previše priča. Zapravo, ne prestaje da priča UGASITE GA MOLIM VAS!

Raka: Hm, dobar je

Lava: Pretpostavljam da nije tako loš

Devicu: Nisam sigurna da imam neko mišljenje uopšte

Vagu: Zabavlja, ali nije dovoljno odlučna

Strelca: Zabavan, ali veoma detinjast

Jarca: Ok, ozbiljan i odlučan – to mi se dopada

Vodoliju: Nemam vremena za ovo

Ribe: Sladak, ali stidljiv

Kako Strijelac vidi:

Ovna: Super, samo takmičarski nastrojen

Bika: Nije baš zabavan za bleju, nekada ne ceni moj smisao za humor, ali je dobar prijatelj.

Blizanca: Zabavan! Volim da se družim s njim

Raka: Trebalo bi više da izlazi, kod kuće propušta toliko zanimljivih stvari

Lava: Volim ga!

Devicu: Uuuuf. Ko provodi sat vremena u tuš kabini kada ima toliko zabavnih stvari koje možeš raditi?!

Vagu: Smara s večitim dilemama, ali dobar prijatelj

Škorpiju: Ne znam ni šta da kažem za njega… Kul, ali previše misteriozan. Opušteno, meni možeš reći sve

Jarca: Zašto neće da se druži sa mnom?

Vodoliju: Fenomenalna osoba! Samo nama mogu tako sulude ideje padati na pamet i uvek se dobro zabavimo.

Ribe: Ne dopada mi se.

Kako Jarac vidi:

Ovna: Šta on to radi sa svojim životom?

Bika: Dopada mi se. Odličan momak, samo mora više da se aktivira

Blizanca: MOLIM TE UĆUTI!

Raka: Previše sentimentalan, ali hoće sve da uradi za mene, pa mi često zatreba

Lava: I TI MOLIM TE UĆUTI!

Devicu: Jedina osoba kojoj ovde mogu da verujem

Vagu: Hm, ne

Škorpiju: Misteroizan je, dopada mi se

Strelca: Nema dovoljno uvreda kojih sada mogu da se setim. Mislim, pogledajte ga! On je u totalnom haosu

Vodoliju: Ko?!

Ribe: Da li ja ovde jedini shvatam da Ribe imaju dva lica?

Kako Vodolija vidi:

Ovna: Previše rizikuje. Eto kad i ja to kažem

Bika: Pravi prijatelj

Blizanca: Super za priču

Raka: Jao, što ne volim ove osetljive

Lava: Hajde prestani da misliš da si najbolji, nisi

Devicu: Zašto bi me zanimalo da li se lampa slaže s tepihom?

Vagu: Odličan za društvo, ali nekad dosađuje previše svojim dilemama

Škorpiju: Zanimljiv je…

Strelca: Najzabavnija osoba na svetu. Mi kad se nađemo ludilu nema kraja

Jarca: Uopšte mi se ne dopada

Ribe: Nisam sigurna

Kako Riba vidi:

Ovna: Zašto je on ovako ljut?

Bika: Divan i pouzdan prijatelj

Blizanca: Njegove šale su nekada smešne, ali nekada i zle

Raka: Najslađi je!

Lava: Ne bih da ga naljutim, bojim se napašće me

Devicu: Previše strog prema sebi, mora malo da se opusti

Vagu: Mnogo mi se dopada, ima svestranu ličnost

Škorpiju: Ne znam što ga se svi plaše, meni je super

Strelca: Nemoj napadati slabije od sebe

Jarca: Iako previše naređuje i dosta je omražen, ja mislim da u dubini duše nije loša osoba

Vodoliju: Nekonvencionalan, nema šta…

Facebook komentari