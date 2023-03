Vječno tužni i neutješni: Ova 3 horoskopska znaka skoro uvijek budu ostavljena!

Iako Astrologija nije statistika, statistički podaci koje astrolozi beleže, nekada mogu da budu dobar pokazatelj predispozicija koje neki znaci poseduju.

Po toj statistici, ova tri znaka su najčešće ostavljana od strane svojih partnera, a evo i iz kojih razloga.

Rak

Rakove partneri najčešće ostavljaju, zbog jako velike doze melanholije, sete, pa čak i tuge koju oni emituju. Njihovi partneri ih često optužuju da „stondiraju“, odnosno kvare raspoloženje, te ne mogu da se nose sa pesimizmom koji emituju. Naročito su pesimistični kada procenjuju dešavanja u daljoj budućnosti. I zaista, Rak, ukoliko ne kontroliše te svoje porive, a koji proističu iz ogromne sentimentalnosti, jako teško mogu da se suzdrže od toga da kompletnu svoju okolinu ne motivišu da postane jednako pesimistična. U toj varijanti, najpre strada onaj ko je najbliži, a to je emotivni partner. Čak i da za partnera imaju osobu koja je najoptimističnija ili najveselija na svetu, čak ni ona neće želeti da „upija“ tugu koju Rakovi emituju.

Devica

Device najčešće ostavljaju iz dva razloga. Prvi je užasno zanovetanje koje mogu da sprovode, veoma svesno. Stalno im nešto neće odgovarati, stalno će imati makar po neki komentar koji drugi, a naročito partner moraju da “progutaju”. Ako se ne kontrolišu, mogu ići za partnerom po ceo dan i samo kritikovati, što ume da bude veoma frustrirajuće. Na to sve, treba dodati i da džangrizanje Device može da bude maksimalno problematično, zato što je ono zapravo najbolje na svetu. Niko ne džangriza toliko provokativno, kao oni. Drugi razlog je Devicino samoljublje, narcisoidnost, ali i uzvišenost. Oni naprosto smatraju da su mnogo iznad drugih, te definitivno mogu imati stav “dive” koja će celokupno okruženje, pa i emotivnog partnera gledati kao biće niže vrste, pa ako to ne smanje ili u potpunosti izbegnu, bivaju ostavljeni.

Blizanci

Blizance ostavljaju, jer nisu u stanju da se nose sa njihovom energijom koja često pretenduje da ode u ekstrem. Da se to ne bi dogodilo, bitno je da Blizanci nauče da se suzdržavaju, i to ne na način da konstantno glume ili da više ni sami ne znaju šta žele, već da istinski utiču na sebe, kako bi se promenili i kako bi sve uspelo da dođe na svoje mesto. Kasnije bi uspeli da koordiniraju svojim euforijama, na način da to ne ometa emotivnog partnera, zbog čega bi kompletno stanje bilo daleko bolje, a sama emotivna veza održiva. Ključni problem je u tome da njih partneri ostavljaju u poodmakloj fazi veze, kada zapravo „mere“ da li će sa njima učiniti neki korak više ili ne, pa zbog toga Blizanci moraju svoj smiraj energije da sprovedu, još u ranim fazama emotivne veze, ako bi želeli da ovo statističko pravilo anuliraju.

