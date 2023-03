NE NASJEDAJTE NA OVU PREVARU U MARKETIMA: Pazite samo ČIME se SLUŽE, evo kako da prepoznate CAKE!

Sigurno ste se nekad zapitali zašto boca omekšivača nije do vrha puna, ali vjerovatno nikada niste provjeravali koliko je aluminijumska folija dugačka. U posljednje vrijeme sve više potrošača se žali na smanjenu količinu određenih proizvoda, dok su cijene povećane. Marko Dragić ispred Nacionalne organizacije potrošača Srbije otkrio je u emisiji “150 minuta” na Prvoj da li je ovo legalno i kakva su naša prava.

“Vidimo da pometnja na tržištu uopšteno vlada i da se veliki broj potrošača žali da su primijetili prevare i velike razlike, što u cijenama, što u gramaži samog proizvoda. Počelo je sa hljebom, pa se nastavilo na čokoladama, a sad su u pitanju omekšivači, folija… Evidentno je da se količina smanjila, a cijena postala veća. Svima je izgovor i opravdanje, makar što se tiče cijena, trenutna situacija u Ukrajini i Rusiji. To je jedan od osnovnih razloga zašto su cijene podignute”, rekao je Marko i dodao u kom slučaju proizvođači mogu da smanje količinu proizvoda:

“Legalno je sve do trenutka dok je transparentno naznačeno kolika je gramaža na samom proizvodu, a obaveza trgovca je da na rafu istakne kolika je količina i cijena. Aluminijumska folija nije naznačena, a to jeste prekršaj i nedostaje nam kontrola. Ne možemo da uzmemo u obzir da će svaki potrošač pojedinačno da mjeri dužinu proizvoda, ali to jeste prekršaj. Ako se to utvrdi, može da dođe do sankcija putem prekršajnog naloga nadležne tržišne inspekcije. Izađu na teren, utvrde sve nepravilnosti i sankcionišu trgovca, a nakon toga proizvođača”, objasnio je Dragić.

Na pitanje kome možemo da se žalimo ako ovo primijetimo, Marko odgovara:

“Za početak prvo trgovcu, jer je potrošač u ugvornom odnosu sa trgovcem kod kojeg je kupio proizvod. Nakon toga, trgovac preduzima svoje obaveze, kontaktira proizvođača, traži se refundacija novca u vrijednosti koliko je proizvod plaćen. Nedostaje nam pojačana kontrola u trgovinskim lancima gdje se pojačava nadzor i utvrđuje da li trgovci primijenjuju pravila”, rekao je Dragić i otkrio kod kojih proizvoda je takođe smanjena količina:

“To su svi proizvodi u pekarama, hljeb, kifle, burek, to nam svakodnevno javljaju, ali i mlijeko, sve što je u tetra paku. Jeste nezahvalno očekivati da svaki potrošač detaljno čita deklaraciju. Uvijek se daje povjerljivost, jer kupujemo u svom kraju, u prodavnicama. Ti sitni detalji na proizvodu su veoma bitni. Sve teža situacija dolazi na tršište. Proizvođači zloupotrebljavaju svoj položaj. Plasiraju raznu nekvalitetnu robu, a potrošači nisu dovoljno upoznati sa time. Nema dovoljne labarotrije i analize samih proizvoda. Potrošači su prepušteni sami sebi kada je procjena proizvoda u pitanju”, rekao je Marko Dragić. prenosi novi

Facebook komentari