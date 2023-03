‘Čistim potpuno gola po tuđim kućama i to jako skupo naplaćujem’

Loti Tej (32) je 2017. godine odlučila da potpuno gola čistiti domove klijenata kako bi dodatno zaradila. Do sada je zaradila veliki novac te odlučila je otkriti najneobičnije karakteristike svog posla i kakvi su joj klijenti.

Već šest godina radi s nizom različitih klijenata. Uglavnom su to ljudi koji žele društvo i oni koji se nadaju da će dobiti nešto više. Takođe, kaže da je dobila više samopouzdanja zbog ovog posla, iako to radi samo zbog novca (po satu naplaćuje 56 eura).

– Ne bih to radila da ne zarađujem toliko novca – rekla je. Kaže da se često mora nositi s jezivima ljudima, prenosi Blic.rs.

– Postoji prilično mali broj ljudi koji su jezivi. To je nekolicina tipova koja misli da će dobiti nešto više od čišćenja. Ali, ja im jasno dam do znanja da sam tu samo zbog posla – rekla je.

Loti dodaje da radi sa starijim muškarcima koji traže društvo, a ponekad i sa mlađim muškarcima koji bi da probaju nešto drugačije. Većina njenih klijenata je prijateljski nastrojena i ne prelaze granicu, ali tvrdi da uvek ima onih koji preteruju.

– Kod jednog klijenta sam čistila ukupno tri puta. Njegova kuća je bila najprljavija na koju sam naišla u životu. Ali kad sam stigla tamo, on uopšte nije htio da čistim. Nije bio jeziv ni perverzan, samo je želio društvo – ispričala je.

Jednom je tip pustio porno filmove na TV-u pa je morala da ga odbije. A objašnjava da ljudi koji su malo jeziviji obično imaju savršeno čiste kuće pa je to neka vrsta pokazatelja.

– Jedan tip s kojim sam radila punih šest godina je nudista, tako da je njemu to sve normalno. On je već go kad dođem kod njega, prvo pijemo kafu i igram se s njegovim psom, a onda na posao – kazala je.

– Neki klijenti se takođe odmah skinu goli, dok su neki od njih u početku prilično nervozni sve dok ne budu dovoljno samouvjereni da se skinu – dodaje.

Što se tiče načina na koji je počela da radi, Loti tvrdi da je 2017. dobila prvi posao gole čistačice nakon prodaje nošene odeće. Od tada je počela objavljivati sve o svojim avanturama na svom Instagram profilu.

– Moji prijatelji i porodica znaju što radim, ali mislim da se pitaju zašto to radim. Vjerovatno misle da su svi ti muškarci čudni i jezivi, ali zaista su dobri ljudi. Otkad radim bila sam u nekoliko veza i mojim partnerima je to bilo skroz prihvatljivo. Moj trenutni partner se isto slaže s tim, što je meni odlično jer znam da se mnogim partnerima mojih prijateljica to ne bi svidelo – zaključuje.

