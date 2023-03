PRIJE 30 GODINA JE GLUMICA NAPUSTILA SRBIJU, a kad je ponovo došla svi su bili u nevjerici: EVO KAKO IZGLEDA

Mirjana Joković je već sa prvim javnim pojavljivanjem ostavila snažan utisak na publiku. Uloge u domaćim ostvarenjim su se samo nizale, a tokom 80-ih i 90-ih bila je jedna od najpopularnijih glumica sa ovih prostora.

Bila je dio čuvene klase profesora Vladimira Jevtovića, zajedno sa Vesnom Trivalić, Srđanom Žikom Todorovićem, Draganom Bjelogrlićem, Miloradom Mandićem Mandom, Draganom Petkovićem, Darkom Tomovićerm, Dudom Stojanović, Slobodanom Bodom Ninkovićem, Vesnom Stanojević, Brankom Puljić i Tatjanom Venčelovski.

Pojavila se u mnogim kultnim ostvarenjima kao što su: “Tesna koža”, “Bure baruta”, “Vukovar, jedna priča”, “Mala”, a najzapaženije uloge svakako je ostvarila u filmovima “Stršljen” i “Podzemlje”.

Ipak, iako su joj na poslovnom planu cvjetale ruže, ona je riješila da karijeru gradi daleko od Srbije, pa je spakovala kofere i uputila se u Sjedinjene Američke Države.

Tamo i danas živi, a tokom godina je glumila u mnogim pozorištima, ali i na filmu.

Mnogi su tih godina smatrali da je Mirjana otišla od rata ili da se dokaže u Holivudu. Ipak, priča kaže da je iza svega ljubav. Mirjana je zavolela Srđana Milenkovića za kog se i udala. Misteriozni muškarac koji se decenijama krije od javnosti jedan je od rijetkih koji je uspio da je osvoji. Pričalo se da je baš zbog njega iznenadno ostavila karijeru, prijatelje, porodicu.

„Donijela sam tu odluku. Nisam odbacila glumu, nego sam probala da živim na drugi način. Nisam mislila da su slava i popularnost najvažniji u životu. To je klopka zbog koje ljudi mogu da stagniraju“, rekla je Mirjana.

Trenutno je zaposlena kao direktor glumačke performanse, a ujedno radi i kao nastavnik glume na Kalifornijskom fakultetu umetnosti, u blizini Los Anđelesa.

Ono što mnogi nisu znali je da je igrala rame uz rame sa nekim slavnim holivudskim zvijezdama. Tako je igrala sa Dženifer Lopez u filmu “Sobarica i senator”, ali i sa Endijem Garsijom u filmu “At Middleton”, Dejvidom Torntonom u “Private Property” i Skotom Vajperom u “A Better Way To Die”.

