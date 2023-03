Horoskop skida maske: Ko su šarmeri britkog uma, a ko dosadnjakovići

“Smijeh je lijek koji se ne može kupiti u apoteci”, rekao je Branislav Nušić. Smijeh je veoma bitan, osim toga što je dokazano da produžava život, veoma dobro djeluje na čovjeka.

Kao prvo, treba znati da je svaki horoskopski znak duhovit na svoj način. Naravno, postoje oni koji su za šalu i humor uvijek spremni, ili tome malo više skloni.

Skoro svaki horoskopski znak je osjetljiv na pojedine oblasti ili teme koje oni smatraju da nisu za šalu.

1. Ovan: On je prvi i jedan od najduhovitijih u horoskopu. Uvijek je spreman za šalu, i uvijek ima inspiraciju kao vatreni znak da bude dobro raspoloženje u društvu. Ponekad, zbog vladajuće planete Marsa može i da pretjera u tome. Naizgled voli šalu i na svoj račun, ali ne dirajte u njegovu muževnost, tu je ranjiv. Pokušaće to da sakrije, ali često se to vidi na njegovom licu.

2. Bik: Bik kao jedan dobroćudni znak, koji voli sve što je lijepo, ukusno za pojesti, i dobro za stvoriti, voli naravno i zabavu i humor. On se smije od srca, a iza njegove šale nema loših namjera. Sve je samo zarad smijeha, opuštanja i uživanja.

3. Blizanci: Jedan vedar duh i komunikativan znak. Ovo je znak koji je najviše čini spreman na šalu na svoj račun. Voli da sluša i komentariše sve duhovite priče. On po svojoj prirodi večito dijete, traži nešto duhovito u svemu pa nekad čak i u problemima.

4. Rak: Jedan od emotivnih i vodenih znaka voli šalu, ali na jedan specifičan način. Sa mjerom, jer Mjesec od koga je napravljen je promjenljiv, pa sve zavisi od raspoloženja. Ne dirajte njegovu majku, porodicu i državu. To je njegovo i samo on na to ima pravo.

5. Lav: On je kralj. Sve može, ali ne i njegov ego. Njegov urođeni dar ka uspjehu i postizanju visokih ciljeva nisu za šalu. Sve ostalo može.

6. Djevica: Oni jednostavno smatraju da samo oni razumiju sebe na pravi način, jer oni znaju šta je to uspjeh. Odmah ćete pomisliti, da oni ne znaju za šalu. Mnogi zbog toga i misle da su Djevice dosadne. Nije tako. To je jedan intelektualan znak, kome je potrebno vrijeme i određene, specijalne teme za šalu i smijeh. Na poslu su veoma duhoviti, jer to je mjesto gdje su oni “svoj na svome”.

7. Vaga: Prefinjena Vaga je veoma duhovita, vjerovali ili ne. Voli čak i šalu na svoj račun, samo da ne bude neumjesna i bez stila. Sve, osim ljubavi je za šalu. Ljubav je za Vagu suviše ozbiljna i važna da bi se šalili. Umjerenost prije svega i da se druga strana slučajno ne uvrijedi ili povrijedi.

8. Škorpija: Crni humor, masni vicevi i psovke karakteristike su ovog znaka. Ali to njima stoji, ne djeluje neukusno, jer oni poznaju tamnu stranu svega što postoji. Uvijek su spremni na šalu, i na svoj i na tuđi račun. A o seksu? To je tema koju oni najbolje poznaju.

9. Strelac: Duhoviti Strijelac! Strelčevi su veselog, optimističnog duha i humor je nešto bez čega ne mogu. Njihova duhovitost je uvijek otvorena, vesela okrenuta optimizmu i veselim i vedrim temama.

10. Jarac: Ćuti Jarac, ćuti, ali kad progovori evo dobrog humora. Često uz cinizam, ali iza ovog povučenog, ćutljivog i osjetljivog znaka kriju se biseri duhovitosti. Samo im je malo potrebno vrijeme da se opuste.

11. Vodolija: Jedan od najduhovitijih znaka Zodijaka. Brzi humor, ideja u sekundi se rađa. Tu je planeta Uran (vladar), pa sve plane brzo i neočekivano. Na sve je spremna da se šali osim na glad u svijetu, i svih univerzalnih patnji koje postoje. Tu je preozbiljna i osjetljiva.

12. Ribe: Ribe su sklone isključivo bezazlenom humoru. Malo povučeni po prirodi, uz koju čašicu vina, postaju neprevaziđeni imitatori, piše Stil.rs.

Facebook komentari