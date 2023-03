Žena osuđena jer je navela muškarca na seks dok je spavao: ‘Probudio sam se sa spuštenim gaćama, a ona je poskakivala’

Žena u Sjevernoj Irskoj je osuđena na četiri godine zatvora nakon što je priznala da je prisilila muškarca na seks s njom dok je spavao!

Kako piše Daily Mail, a prenosi Jutarnji.hr, Tanyi Lord je 41-godišnji sudac rekao da “nema razlike između ovoga i silovanja žene”, navodeći kako je žrtva mentalno osakaćena. Sudac je rekao da “postoji mit da su muškarci manje osjetljivi” na posljedice seksualnih napada, no on to opovrgava.

Otkrio je da je žrtva pohodi određeno savjetovanje, uzima propisane lijekove za svoje mentalno zdravlje, a kao posljedice zlostavljanja navodi da žrtva nije imala povjerenja u ljude i “osjećala se sama” ukoliko nije sa svojom djecom.

– Ovo ne bih poželio nikome – rekla je žrtva na sudu i poslala poruku da ljudi moraju “potaknuti svakoga tko je bio zlostavljan na istup”.

Sudac Lynch je rekao da ako mit o muškim žrtvama ikada treba razriješiti, to mora biti sada i upozorio da “nema razlike između silovanja muškaraca i žena”.

– To što je žrtva muškarac, to silovanje ne čini to ništa manje ozbiljnim od silovanja žene – tvrdi sudac.

Lord iz Lancashirea, koja je lezbijka, već se izjasnila krivom za seksualni napad u svom domu u Co Armaghu na ranijem ročištu na sudu u Craigavonu. Priznala je da je navela muškarca “da se upusti u seksualnu aktivnost koja uključuje penetraciju penisa vaginu i da on nije pristao na seksualnu aktivnost”.

Tužitelj Joseph Murphy rekao je da je muškarac pio cijeli dan i da je sreo Lord nakon što je završila s poslom, 23. lipnja 2020. godine. Vratili su se u njezinu kuću, popili još nekoliko pića i nešto pojeli, a zatim otišli u krevet, oboje u kratkim hlačama.

Žrtva je vjerovala da do spolnog odnosa neće doći jer je shvatila da je Lord lezbijka, međutim, tužitelj je rekao da se u ranim jutarnjim satima žrtva probudila i “osjetila bol u prsima”.

Došao je k sebi i shvatio da su mu bokserice bile svučene do koljena, da mu je penis u Lord, dok ona poskakuje gore-dolje.

Žrtva je odgurnula Lord, a ona se pravila da spava. Muškarac je ubrzo ustao i sišao u prizemlje “kako bi procesuirao što se dogodilo”. Zatim je razgovarao s majkom i partnericom prije nego što je incident prijavio policiji.

Odveli su ga u istražni centar za silovanja gdje je morao proći intimni pregled, uzeti briseve s intimnih dijelova tijela i obavio video razgovor s detektivima. Sud je čuo da su upravo ti brisevi pomogli u formiranju slučaja protiv Lorda jer, iako je tvrdila da nije bilo nikakvog seksualnog kontakta, njezin puni DNK profil pronađen je na žrtvinom penisu.

Kad su je ispitivali, Lord “nije mogla dati nikakvo objašnjenje” zašto je njezin DNK pronađen na brisevima intimnih organa, a više od dvije godine nakon incidenta, uz opetovana odgađanja i odgode i prekinuto suđenje, konačno je priznala svoju krivnju.

Murphy je rekao sudu da nije mogao pronaći sličan takav slučaj u Ujedinjenom Kraljevstvu.

– U stvari, ovaj slučaj je uključivao ženu koja je imala spolni odnos s muškarcem bez njegova pristanka i trebao bi postojati jednak odnos između muških žrtava seksualnog zločina i ženskih žrtava – rekao je, tvrdeći da bi suprotno potvrdio ‘mit da su muškarci manje pogođeni seksualni napad nego žene.‘

Branitelj silovateljice, Michael Ward rekao je da je Lord, koja pati od poremećaja osobnosti i lošeg je mentalnog zdravlja, “izrazila kajanje zbog toga što je uvrijedila i donekle je svjesna žrtve”.

– Ona razumije položaj u kojem se našla i danas preko mene izražava svoje kajanje i isprike žrtvi za nesretni i žalosni incident – rekao je njen odvjetnik.

Uz četverogodišnju kaznu, Lord je do kraja života upisana u policijski registar seksualnih prijestupnika, prenosi Jutarnji.hr.

