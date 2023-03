Zanimljive činjenice o bebama koje su rođene u martu

Ukoliko su u horoskopu Ribe, one su harizmatične, privržene i velikodušne. Imaju veliku maštu i izuzetno su kreativne. Za ljude koje vole će uraditi mnogo više nego što je potrebno.

Ako su pak rođene u znaku Ovna, neće imati bilo kakav problem s tim da uživaju u samoći, iako vole biti u društvu. Prema istraživanju objavljenom na stranici Nacionalne biblioteke medicine, datum rođenja utječe i na navike spavanja.

Naime, utvrđeno je da su djeca rođena tokom proljeća i ljeta “noćne sove”. Drugo istraživanje, koje se nalazi na stranici Science Daily, pokazalo je da bebe rođene u proljeće imaju bolji vid u odnosu na “ljetne” bebe.

One se rađaju kao optimisti. Vrlo je teško poremetiti ih i natjerati da vide negativnu stranu bilo čega. Statistički podaci pokazali su i da je većina ljudi koji se nalazi na dobrim pozicijama unutar velikih kompanija širom SAD-a rođena u martu. S obzirom na to da su izuzetno marljivi radnici, često dođu i do direktorskih pozicija. prneosi klix

