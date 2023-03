AKO JE OVO VAŠ PODZNAK, ZGRNUĆETE MNOGO PARA U MAJU: Astrolog upozorava i 4 znaka – danas obuzdajte BIJES, biće problema!

Jedno od narodnih vjerovanja kaže da tokom punog Mjeseca treba izbegavati nesuglasice sa komšijama i prijateljima. S druge strane, vjeruje se da emocije dostižu vrhunac tokom punog Mjeseca, pa se ta pojava smatra idealnom za zaljubljivanje. Šta nam donosi pun Mjesec koji je danas u 13:40 časova stigao u našu vremensku zonu i kakve nam promjene donose Saturn u Ribama i Pluton u Vodoliji? Ko će da se raduje i napreduje, a koga će da “boli glava”, objasnila je u “Uranku” na K1 televiziji astrolog Jelena Đokić.

“Pun Mjesec je doba kada su žene podložnije njegovom uticaju, a muškarci su podložniji kada je Mjesec mlad. Kad kažemo pun Mjesec, to znači da su se Sunce i Mjesec našli u suprotnim znacima i obrazovali to idealno rastojanje od 180 stepeni. Ovaj pun Mjesec je u znaku Djevice. Djevica je vezana za fiziologiju, zdravlje, rutine, pomoćne prostorije u domu. Ovo je idealan dan da očistite fioke, izbacite sve što vam nije potrebno. Inače, kada je pun Mjesec, jedna od omiljenih ženskih tehnika za izbacivanje viška vode iz organizma je 24 sata post vodom. To znači da bi danas trebalo da pijemo samo vodu, i tako do sutradan u 13:40 časova”, rekla je Jelena i otkrila čega treba da se pripazimo.

“Treba povesti računa o pojačanom bijesu koji je prisutan, s obzirom da Sunce i Mjesec prave kvadrat sa Marsom u Blizancima. Mars u Blizancima ume da bude mentalno jak, ubrzan, zna da okine tamo gdje ne treba. Savjet za narednih mjesec dana je – triput mjeri, jednom sijeci. Pored posta vodom, ljudi vole da napišu pismo transformacije. To znači da na jedan papir napišete sve ono čega biste voljeli da se oslobodite, loših navika poput pušenja, slatkiša, toksičnih odnosa, situacija, ljudi. Taj papir se spali i pepeo se prospe na zemlju. Na taj način se oslobađa energija za koju se vjeruje da smo mi vezani i da nam ne daje da idemo naprijed”, objasnila je Jelena.

Jedan znak horoskopa imaće sjajnu finansijsku situaciju u maju mjesecu.

“Jupiter ulazi u znak Bika 16. maja i mijenja se energija. Jupiter u Biku je vrlo materijalan i oni koji su u podznaku Ovan imaće Jupiter u drugom polju. Prema tome, njima se otvara prilika da zarade više novca. Kada pričamo o punom Mjesecu, intenzivnije će uticati na Blizance, Djevice, Strijelčeve i Ribe. Više će da ih rastrese, a to se odnosi i na ljude koji imaju podznak u ovom znaku”, rekla je Jelena i objasnila da ne treba da se bojimo Saturna.

“Spomenuli smo da se danas mijenja pozicija Saturna, ulazi u znak Riba i tu će ostati do 14. februara 2026. godine. Neki ga zovu mučiteljem, neki učiteljem. Meni je doneo samo lekcije. Kada se dešava prvi Saturnov povratak, mi tada naučimo da preuzimamo odgovornosti. Mnogi se tada ožene, zaposle, osamostale. Pluton ulazi u znak Vodolije 23. marta. Na ljeto možemo da očekujemo potrese koji su vezani za finansije, ali ide bolji period. Stigla nas je tenzija poslije korone, poslije infazije, ali Saturn u Ribama može da donese da vidite šta na ličnom planu možete da uradite”, objasnila je Jelena Đokić.

