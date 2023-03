Horoskop otkriva kako da zadržite muškarca: Slušajte Bika pažljivo, ne kritikujte Ribe

Ovan: Ako ste u vezi sa Ovnom, morate biti inovativni, jer njima vrlo brzo sve dosadi. Oni ne žele da slušaju priče koje su već čuli, tako da ćete uvijek morati da donesete neku svježu temu o kojoj biste razgovarali. Bilo bi savršeno ako imate mnogo prijatelja, i mnogo različitih stvari za koje ste zainteresovani.

Bik: Bikovi su strastveni. Oni su lojalni i oni će očekivati isto zauzvrat. Oni žele da uvijek podržavate njihove snove i planove, i žele da znaju da ćete uvijek biti na njihovoj strani. Muškarca Bika zadržaćete ukoliko ste uvijek dobar slušalac.

Blizanci: Oni sebe vide kao izuzetne heroje, tako da uvijek treba da im kažete koliko su hrabri i oni će uskoro početi da vjeruju da ste srodne duše. Oni imaju jaku potrebu da budu nezavisni kada su u vezi, pa neka imaju svoju slobodu i oni će osjetiti da ste pravi prijatelj.

Rak: Rakovi ne vole previše atraktivne djevojke, a ako se pretvarate da ste pravo srce oni će definitivno pasti na vas. Oni vole da rade male domaće poslove, tako da im možete pokloniti skup alat ili nešto slično. Oni će cijeniti poklon, pogotovo ako je bez ikakvog posebnog razloga.

Lav: Lav ostaje u ljubavi sa djevojkom koja ga iskreno i bezuslovno podržava, i voli ga onakvog kakav je. Morate da znate šta je važno za njega u svakom trenutku i pokazati mu kako se divite svemu što radi. Lavovi su velikodušni, pa ako mu dozvolite da se brine o vama, on će biti veoma srećan, a vi ćete biti zadovoljni vašim odnosom.

Djevica: On ce ostati sa vama ako ga ubijedite da vam je on potreban u životu. Djevica muškarac želi da ga uvijek pitate za savjet i želi uvijek da zna da su njegovi savjeti veoma korisni u rješavanju vaših problema. To će ga natjerati da misli da vam je potreban, ali u stvari on će vas trebati.

Vaga: Budite njegov najbolji prijatelj, podržavajte ga i pokušajte da uživate u njegovim pričama. Podijelite svoje misli sa njim. Vjerujte u njega i on će biti zauvijek vaš.

Škorpija: Potrebno im je više vremena nego bilo kom drugom znaku da se otvore prema nekom i zaljube. Ali, kada to rade, oni su potpuno odani. Nemojte lagati Škorpiju, jer on želi da se osjeća sigurno i voljeno.

Strijelac: Oni trebaju puno nezavisnosti u vezi. Pružite mu slobodu, ne pravite ljubomorne scene, i budite uvijek spremne za zabavu i razonodu i imaćete pravog partnera za ostatak svog života.

Jarac: Budite iskreni i pouzdani. Ono što Jarac povjerava vama, ne bi trebalo da kažete drugima. On očekuje stalnu podršku i ohrabrenje.

Vodolija: Vodoliji morate da date malo prostora za sebe. Budite intimni sa njim, ali mu ne smijete govoriti sve vrijeme koliko ga volite. Ako želite da dobijete njegovu ljubav, vi se morate prilagodtit stavovima Vodolije.

Riba: On je veoma osjetljiv, tako da izbjegavajte da ga kritikujete. Čak i ako je vaše mišljenje potpuno drugačija od njegovog, pokažite mu to na finiji način. Oni su duboko romantični, tako da bi trebalo da teme romantike okupiraju vaš odnos, pišu Nezavisne.com.

