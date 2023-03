Ovo je najgori horoskop o vama

Čitajte i sami se uvjerite u to je li uvredljiv ili pak ne toliko daleko od istine…

Ovan: Bahati, uvijek moraju biti šefovi

Bahati gadovi, uvijek moraju biti šefovi i glavni u svemu. Uzrok je, vjerojatno, mali penis ili minijaturne si*e. Bolesni posesivci koji bi partneru oduzeli potpunu slobodu, a sebi dozvolili harem ljubavnica. Uglavnom zapinju za neosvojive tvrđave i ne poznaju gubitak dok se kompletno psihički ne unište. Vrlo nesređeni u mozgu, skaču na sve i svašta i to mora biti odmah, ne poznaju taktiku, a razboli ih čekanje. Kada vide da ste imali pravo neće vam priznati, svoje greške ne priznaju.

Oni ne vjeruju u horoskop. Nemaju nježnosti, sebični i napadni, ne koriste mozak, ne posjeduju emotivnu inteligenciju, ne prepuštaju se niti prate partnera. Završe sa kretenom u životu jer je njihov izbor partnera užasan i poslije se obavezno čude kada su varane ili ostavljene. Sve u svemu, treba im jako puno vremena da shvate stvari, ako se to ikada desi.

Bik: Samozadovoljni i nemaju problema

Samozadovoljne, ćutljive seronje, dosadni k’o klub filatelista. Njihov najveći je psihički problem što nemaju problema. Sve im je super i nemojte ih mučiti sa svojim problemima jer oni ih nemaju. Njima treba stvoriti problem da bi im život bio zanimljiviji.

Njihov mir je savršen dok se ne pretvori u manično ludilo, kada ih izbacite iz takta, tada se svojim rogovima, noževima i sve što se nađe pri ruci izobličenog lica idu prema vama kao na matadora koji nosi crveno. Tada se zakopajte sami ili pripremite sjekiru, neće popustiti ni na isprike.

Blizanci: Glavni tračeri sa naličjem i stotinu lica

Glavni ogovarači i tračare, izdajice i prevrtljivci s dvostrukim mjerilima koja se mijenjaju svakih 10-15 minuta. Kažu da je Juda bio blizanac. Ljudi sa naličjem i stotinu lica. Vječiti glumci, narcisi površnog pogleda na život. Oni ne vjeruju u horoskop. Ako podvučete crtu ispod, vidjećete da ste za njega jako nisko na listi prioriteta. Uvijek će imati nešto za napraviti i biti sa nekim prije nego s vama. Jednostavno, njihova priča nikada ne pije vodu. Istina je da vas vara.

Ekstra loša strana toga je da je u pitanju više osoba odjednom. Dobra strana je da i njih tretira isto kao i vas. Imate posla sa osobom koja ne može ostvariti i pružiti kvalitetu, pa zato može kvantitetu. Ali to što ne pruža ništa, ne znači da od vas ne očekuje da pružite sve. Ipak, oni su samo jeftini sebični kreteni vješti na riječima i riječi su jedina valuta koju imaju i kojom žele od vas uzeti sve sto imate. Ako imate višak vremena koje želite baciti kroz prozor, odmoriti mozak plitkim stvarima bez perspektive ili naći neku koja ce vam biti nikakva žena ili muškarac, izvolite.

Rak: Uvrjedljivi i mjenjaju raspoloženje kako im padne na pamet

Posesivni luđaci, uvrijede se ako im ‘dobro jutro’ niste zaželjeli u pravilnoj intonaciji, mijenjaju raspoloženje kako im padne na pamet a uz emocionalnu potrebu da nekog tlače jako im je važno da se sa strane ku.vaju. Ako ih optužite za laž nadrljali ste, plakaće i kukati godinama.

Rak mijenja svoju ličnost iz krajnosti u krajnost. Jednog dana se pretvara u vašeg najgoreg neprijatelja i sadistu, dok je slijedećeg opet ona “stara”, sa blagom amnezijom. Ako želite imati tempiranu bombu pored sebe koja vam redovno eksplodira u facu svakih par dana, samo naprijed. Samo se učlanite u lovačko društvo jer će vam trebati puška kad-tad.

Lav: Arogantni i naporni podcjenjivači

Arogantni, uobraženi i naporni podcjenjivači. Lavovi zaista vjeruju da njihovo govno ne smrdi. Da njihov ulazak u prostoriju prate reflektori i da se u svakoj prostoriji uvijek nalazi najmanje jedna osoba koja ih obožava.

Istina je da je u pitanju uvijek točno samo jedna osoba. Ona sama. Dakle, da bi bili sa lavom vi morate naučiti da joj ljubite dupe; da se slažete sa svim sto kaže; da ga obožavate bez razloga.

Djevica: Prezahtjevne cjepidlake kojima ni previše nije dovoljno

Opsesivno-kompulzivni neurotici koji se stresa oslobađaju ćisteći stan, slažući robu i kineski porculan. Prezahtjevne cjepidlake kojima ni previše nije dovoljno. One ne poznaju ljubav, bez emocija su, kod njih se sve svodi na se.s. Ako je koji znak pro.titutka to je ovaj.

Neprestane opravdavajuće analize dovest će do vaše umne paralize. Samo robot može biti sabraniji i hladniji od Djevice. Sa djevicom ste sigurni u jedno, kad-tad će vam zabiti nož u leđa. To ce biti promišljeno, analizirano i potvrđeno kao najbolja opcija za nju. Tako dobro glumi da nećete ni naslutiti da danima ili mjesecima kalkuliše da li je došlo vrijeme da vas eliminiše. I tek kada bude bila potpuno sigurna, otkriće svoju izdaju.

Otkud toliki talent za podlost i bezosjećajnost? Narcisi koji brinu samo o svome izgledu sa težnjom ka savršenstvu, kako one to lijepo zovu. To je u stvari plivanje u vlastitim go.nima u kojima je do koljena. Djevica nema strasti, zagrljaja, nježnosti, topline, sve suze koje pusti su tu jer oplakuje sebe. Da nema te njene neurotične nervoze i žurbe u njoj (zbog sata koji otkucava dok je ona toliko daleko od svog cilja savršenstva) zbog koje pukne i izgubi svoju racionalnost, pomislili bi da imate posla sa androidom.

Ali nemojte te njene trenutke gubljenja kontrole pobrkati sa emocijama. To je samo refleks, skakanje poklopca na loncu koji se treba osloboditi pritiska jer voda kipi. Čista fizika. Ona je vjerna samo sebi i to isključuje sve ostale ljude.

Vaga: Najuspješniji u laganju čak i sebe

Narcisoidni šizofrenici, ogledalo im je najbolji prijatelj, potpuno nestabilni, treba im sedmica dana da se odluče hoće li naručiti Coca-Colu ili Pepsi, toliko su lijeni da je pravo čudo kako uopšte ustaju iz kreveta. Bezdušni, bez srca, bez krvi. One znaju voljeti samo ako ste financijski ili položajno istaknuti.

Riječ prijatelj ne postoji, koliko god im se otvorite, nećete dobiti ni približno jednako jer one samo pažljivo slušaju vas a svoje karte ne otvaraju. Draže su im 1000 lijepih laži, nego jedna bolna istina, zato su najuspješniji u laganju čak i sebe.

Škorpija: Emotivno nezrela, neodgojena, podla, osvetoljubiva i pokvarena derišta

Samosažaljevajući autodestruktivci koji svoj čemer ne mogu podnijeti sami, pa moraju povući još 100 ljudi za sobom. Da je sutra kraj svijeta, oni se ne bi šokirali, vjerovatno bi ga dočekali učestvujući u sado-mazo orgijama. Smrt im nije ništa strašno, a pale se na krv i sve ono što običnom smrtniku izaziva jezu.

Prati ih obilježje ljubomorno posesivnih psihopata. Bez se,a se razboljevaju psihički i umišljaju da im se sprema zavjera. Niste normalni ako ste odlučili Škorpiji reći da laže. Detalje vaše tragedije nije preporučljivo opisivati zbog zapanjujućeg niza brutalnih scena. Ukoliko kojim čudom imate posla s dobrom Škorpijom (postoji li to?), ponudiće vam se,sualne usluge.

Škorpije su emotivno nezrela, neodgojena, podla, osvetoljubiva i pokvarena derišta koja ne prezaju ni od čega. Znate kako se ponaša malo dijete kada mu otmete omiljenu igračku. Ono se duri i ljuti se, bijesni, place, grize, u tom trenutku vas cijelim svojim bićem mrzi iz dna duše. Da je veće i jače, sa tim emotivnim stanjem nekontrole, skočilo bi na vas i pregrizlo vam grkljan. Ovakve impulse kontrolišu škorpije tokom cijelog njihovog života, jedino što nauče sa godinama je da maskiraju svoje prave motive i razloge.

Strijelac: Ne posjeduje upornost i disciplinu

Raspikuće i kockari, uživaju soliti pamet, a entuzijazam im je toliki da je i oživjeti mrtve sasvim moguće – naravno, samo ako oni to rade. Užasavaju se priznati da znaju za osjećaj tuge. Ne ulazite u brak sa Strijelcem ni slučajno jer kada je uvjeren da vas voli, to će ga proći za mjesec dana. Jedino ako niste dovoljno bogati da ga zadržite ili imate status koji mu daje veću silu.

Njih se isplati hvatati u laži jer ispetljaju takva čudesa od opravdanja da to postane nevjerojatno zabavno iskustvo. Strijelčevi ne znaju lagati. Je li da to zvuči čedno i lijepo? Da te uhvati nostalgija. Ne zavaravajte se, aureola nedužnosti najmoćnija je obrana Strijelca.

Žalosno je gledati je kako ide kroz život. Uporno odbija shvatiti da je njen sustav vrijednosti totalno naivan i neprikladan i da uvijek najebe. Čovjek bi se zapitao sta je njena stvar kojom se probija naprijed? Pamet sigurno nije.

Ne posjeduje upornost i disciplinu, a baratanje novcem, tu je najgori. Jednostavno nema osjećaj za materijalnu vrijednost, ili ga ima ali je bolestan, uglavnom umire u bijedi i siromaštvu. Sirova je istina da jedina stvar kojom se probija naprijed je nadanje u faktor sreće. Jedni mogu i znaju, a drugi, kao oni, jedino sto mogu je nadati se u sreću. Ta filozofska laprdavost moralista kojom izjavljuje gomilu gluposti koje nemaju veze sa životom i pameću zna okrenuti čovjeku utrobu.

Jarac: Osjećaje ne znaju iskazati riječima

Pravi pravcati goniči robova, vjeruju u sudbinu do zadnjeg slova, riječ ‘oprosti’ ne postoji u njihovu rječniku. Možete živjeti pored njih cijeli život, biti u braku, a nikada ne saznati što vam imaju za reći. Osjećaje ne znaju iskazati riječima, pa te umjesto volim te, često dočeka ajde u ku,,,c.

Prodali bi guzicu za društveni status. Kukavica je, on bježi glavom bez obzira čim rizik postane veći. Bježanje i ostavljanje na cjedilu je nešto što radi i raditi ce cijeli život. Ako i uspijete uhvatiti to govno da bi se osvetili ne očekujte zadovoljstvo da vidite patnju na njenom licu dok je gazite.

Jer evo druge ključne stvari u vezi nje: Ona je frigidna. Emotivno nepismena. Nesposobna da pokaze svoje emocije, a kamoli da ih prima ili pruža. Kada se podvuče crta ona je previše spora, mračna i siromašna da bi sa njom osjetili pravu radost i zadovoljstvo života.

Klonite se te iskompleksirane frigidne kukavice. Shvatiti čete da vama dominira netko ko ne vrijedi, ne može i ne pruža ništa. Ali…postoji izuzetak ako nađete kozu čiji je zagrljaj topao i jak, cije su suze tuge i radosti redovna pojava na njenom licu, zgrabite je i ne pustajte jer ste nasli cisto zlato.

Vodolija: Siromašni kreten okrenut samo sebi

Neukrotivi slobodnjaci koji kroz život 500 puta izgube sebe. Bili bi prijatelji svakome na kraju ne uspiju nikome, a iz…u one koji su najviše za njih učinili i to zaborave. Vječita zabadala u privatni život drugih. Vjerovatno vas ne iznenađuje činjenica da je, prema statistici, najviše CIA-inih špijuna upravo u znaku Vodolije.

Oni će sve učiniti za prijatelja u jednom trenu ali će sve to prebrojati. Svoje laži su skloni podmetnuti drugome, najkraće žive, jer život bez odgovornosti donosi ranu smrt. On da je lagao? Ni slučajno! Što je laž? To ne postoji. To je iluzija. Postoje samo različiti pogledi na istu stvar. Treba imati otvoren um i razumijevanje prema onome što je različito od nas.

Oni ne vjeruju u horoskop. Suština Vodolije je da ga uopšte nije briga za vas, sta pričate ili mislite o njoj. Razlog zbog kojeg je sa vama uopšte je taj da vas smatra čudakom i to je dovoljno da kotirate visoko u njihovim očima, budući da sebe smatra neshvaćenim, posebnim, ekstra vrijednim. U suštini je siromašni kreten okrenut samo sebi i sa lošim tripom u glavi. Nema sto pružiti osim sistema vrijednosti u kome nećete budućnost za sebe.

Ribe: Bave se tuđim problemima

Samosažaljevajući dosadnjakovići, čekaju da neko dođe i utješi ih, ne mogu se ni popišati bez tuđe pomoći, i najmanju sitnicu vide kao vrhunsku senzaciju pa gnjave ljude okolo. U pauzi, kad su dobre volje, bave se tuđim problemima, pa opet padnu u depresiju – i tako ukrug.

Ribe ne lažu. To nije moguće, vjeroispovijest im to ne dozvoljava. Redovno idu u crkvu, redovito primaju oprost na ispovjedi. Uostalom, da su slučajno to uradili svevišnji im nikad ne bi oprostio, sigurno bi ih momentalno munjom spržio, pišu Nezavisne.

