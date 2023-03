OVNOVI I ŠKORPIJE SU NA VEOMA LOŠEM ZNAKU: Zbog jedne stvari od njih NE MOŽE DA SE DIŠE

Nažalost ljudsko biće ima više mana nego vrlina, među kojima je i ljubomora koja često razruši odnose.

Naime, njena prisutnost u partnerskim odnosima nije rijetka, ali bitno je da budete svjesni nje.

To je aspekt koji prave Venera i Marsa jer su to dvije planete koje su zadužene za ljubav i strast. Negativno postavljeni Venera i Mars koji prave kvadrat ili opoziciju donose veoma teške aspekte i osoba ako imate aspekte u svom horoskopu, često privlači partnera koji joj može obećavati veliku ljubav ali sve se kasnije završava ljubomornim scenama.

Kada kod muškarca u natalnoj karti postoji ovakav aspekt Venere i Marsa, to je pokazatelj njegove potrebe da stalno dominira i ne daje mogućnost da žena ili djevojka dodje do izražaja. Guši je svojim planovima, emocijama, stalno pokazuje kao da je štiti i da se brine ali iza svega toga je njegova negativna emocija. To je emocija koja govori o negativnom odnosu sa njegovom majkom u periodu odrastanja.

Takodje dva znaka koja su veoma ljubomorna su Ovnovi i Škorpije. Bikovi su posesivni a Lavovi mogu biti dramatični u iskazivanju svoje ljubomore, piše Espreso.

