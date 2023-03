DNEVNI HOROSKOP ZA 4. MART 2023.

OVAN

MOGLO BI VAS ZANIMATI

“BIO JE KAO TUMOR KOJI ME JE JEO U NATEČENOM TELU”: Ikona lepote zbog momaka ODBACILA SINA, a on joj se BRUTALNO OSVETIO

MAJKA GA BRUTALNO ZLOSTAVLJALA, OTAC NAPUSTIO, A ON TRAŽIO UTEHU U ŽENAMA I DROGI: Nekad najbolji frajer danas ORONUO

MAJKA GA BRUTALNO ZLOSTAVLJALA, OTAC NAPUSTIO, A ON TRAŽIO UTEHU U ŽENAMA I DROGI: Nekad najbolji frajer danas ORONUO

POSAO: Nailazite na dobar prijem u društvu saradnika, ali ne treba da se zanosite novim idejama. Ostanite na onome što već imate. LJUBAV: Partner dobro razume vaše emotivne želje i potrebe. Sjajno se dopunjavate u različitim situacijama koje vas zbližavaju. ZDRAVLJE: Prijaće vam izlazak iz kuće.

BIK

POSAO: Nastavite sa započetim planovima. Ozbiljnije razmislite o upozorenju ili o nekom alternativnom rešenju. Vi volite ustaljenost ali morate da se menjate. LJUBAV: Ne dobijate emotivnu podršku u dovoljnoj meri. Ipak, nemojte zavaravati svog partnera pogrešnom pričom. Budite iskreni u svemu. ZDRAVLJE: Potrebna vam je koncentracija.

BLIZANCI

POSAO: Lakše je krivicu i odgovornost prebaciti na druge, posebno ako neko nema dovoljno hrabrosti da vam se suprotstavi. LJUBAV: Izgleda da ste postavili neke visoke kriterijume i previše očekujete od svog partnera. Mislite da on sve može sam. ZDRAVLJE: Potrebno je da se malo opustite.

RAK

POSAO: Razmišljate o privatnom poslu. To vam donosi jedini pravi put poslovanja. LJUBAV: Ovi aspekti daće porodične nemire. Niste u dobrom odnosu sa partnerom. Neka prođe ovaj dan, sutra je bolje. ZDRAVLJE: Osteljiv stomak, creva.

LAV

POSAO: Ne bavite se daljim prognozama. Usresredite se na ono što je pred vama. Potrebno je da se dodatno angažujete da biste imali rezultate. LJUBAV: Potrudite se da budite dovoljno šarmantni pred osobom koja na neki način testira vaše duhovne kvalitete i lične sposobnosti. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

DEVICA

POSAO: Vaše ideje mogu trenutno biti rizične. Ostavite za neki drugi dan od nedelje. Nije vreme da se bavite novitetima. LJUBAV: Partner će vam dokazati vernost i ljubav. Niste ni sumnjali u njegovu iskrenost. Verujete da će uvek biti tako. ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

VAGA

POSAO: Neko vas usporava. Vaše nove ideje, planove, mada, danas je dan kada počinjete novu nedelju pa se nećete time previše baviti. LJUBAV: Preduzmite inicijativu ukoliko želite da partner bude efiksaniji. Povukli ste se previše u sebe. ZDRAVLJE: Izbegavajte uznemiravanja.

ŠKORPIJA

POSAO: Suočavate se sa problemom finansija. Razmišljate o tome kako ćete zarađivati tokom naredne sedmice. LJUBAV: Stalo vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom. Međutim, neko vaše ponašanje procenjuje na pogrešan način. ZDRAVLJE: Pored svega se dobro osećate.

STRELAC

POSAO: Nikako ne pričajte o svojim poslovnim namerama. Čuvajte svoje ideje za sebe, vas je lako prevariti. LJUBAV: Vi ste optimista. Ponekad, mislite da će sve teći kao med i mleko ali nije tako. Manje se postavite naivno. ZDRAVLJE: Prijaće vam relakacija, dobar kozmetički tretman.

JARAC

POSAO: Menjate mišljenje često o nekim poslovnim prilikama. Ne volite previše da se bavite važnim pitanjima sa saradnicima. LJUBAV: Partner dobro razume vaše emotivne namere koje za sada mudro prećutkujete. Oni koji su slobodni imaju susret sa jednom Vagom. ZDRAVLJE: Obratite pažnju na kičmu.

VODOLIJA

POSAO: Verujete svojoj unutrašnjoj intuiciji, možete doći do velikih ciljeva. Novac pred kraj dana. LJUBAV: Ponekad nije važno sve ono što govorite, nego ono što osećate. Stalo vam je i trudite se, ali ne možete da kontrolišete svoju emotivnu reakciju u nečijoj blizini. ZDRAVLJE: Čuvajte donji deo kičme.

RIBE

POSAO: U prilici ste da završite posao koji vam donosi više psihološko olakšanje, ali ne i materijalnu korist. LJUBAV: Planirajte susret sa jednom dragom osobom. Neko vas podstiče na dobro raspoloženje i na slobodnije emotivno izražavanje. ZDRAVLJE: Potrebna vam je dobra nega,piše Lepaisrecna

Facebook komentari