Dobri ljudi su savršena meta za manipulatore: 3 navike koje nas drže u toksičnim vezama

Navike i obrasci sa kojima privlačite toksične ljude se mogu razbiti uz malo truda i razmišljanja – i to je neophodno jer bi samo tako mogli dobiti šansu za zdravu ljubav koja traje cijeli život. To ne znači da biste sebe trebali kriviti za to što se neko odnosi loše prema vama.

Već jednostavno ne vidite da ste upali u šablon. Ako budete svjesni karakteristika i navika koje mogu privući toksične pojedince, bićete spremniji da prepoznate toksičnu situaciju kada se dogodi i napustite je ako bude potrebno. Ove osobine nas drže vezanima za toksične ljude:

1. Nisko samopoštovanje. Kada ljudi imaju nisko samopoštovanje, često misle da nisu zaslužili da ih neko voli i brine o njima. Ulaze u odnose sa pojedincima koji se prema njima ponašaju onako kako oni sebe vide – sa previše kritike.

Ljudi s niskim samopoštovanjem često ostaju u disfunkcionalnim vezama jer vjeruju da ne zaslužuju bolje ili ne mogu privući nekoga sa kim bi izgradili zdrav odnos. Manipulatori obožavaju takve ljude jer ih je lako ubjediti u sve što njima paše.

2. Visok nivo empatije. Ljudi s visokim nivoom empatije često su osjetljivi, empatični i prilagodljivi što ih čini podložnijima da padnu pod uticaj toksičnih i manipulativnih osoba. Ako imate visok nivo empatije, imajte na umu da mnogi ljudi sa toksičnim obrascima ponašanja vide takve osobe kao svoje savršene supružnike.

3. Nedostatak samospoznaje. Nemojte se čuditi što ste zaglavili u lošoj vezi ako još ne razumijete ko ste ili šta želite. Partner vam može pružiti ono što vam je potrebno samo ako sami znate šta želite. Odlična stvar je ako ste svjesni ovih karakteristika, mnogo je lakše promijeniti ih. prenosi pult24

