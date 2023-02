“Najlošiji ljudi” se rađaju u OVIM znakovima: Ako im stanete na ŽULJ, napraviće vam PAKAO od života!

Postoje osobe kod kojih pri prvom kontaktu osetite neku lošu energiju, te vam nikako nije prijatno u njihovom društvu. U takvim situacijama samo slušajte osećaj u stomaku, jer vas on nikada neće prevariti.

Odlično oseti kada pojedinac poseduje veoma loše osobine, zato ih zaobilazite u širokom luku.

Kao upozorenje vam izdvajamo da su najgori ljudi rođeni u sledećim horoskopskim znacima.

Blizanci

Ljudi ih doživljavaju kao lažljivce koji krše obećanja i beže od obaveza. Često im se zamera što uživaju u ogovaranju i ne znaju da čuvaju tajne. Okolina ih posmatra kao dvolične, površne i neiskrene ljude na koje se ne može osloniti. Zbog tih mana je lako zaboraviti na pozitivne strane Blizanaca, na primer na njihovu inteligenciju, duhovitost i optimizam.

Škorpija

Osobe rođene u ovom znaku drugi ljudi zamišljaju kao posesivne i ljubomorne. Inteligentni su i pronicljivi, ali mnogi veruju da to koriste kako bi manipulisali drugima i sebično ostvarili svoje ciljeve. Prati ih reputacija najopasnijeg znaka kojem se nije poželjno zameriti. Mnogi zbog toga zadrhte kada se pomene ovaj mračni i osvetoljubivi znak, koji u stvarnosti nije ni približno toliko opasan kao što izgleda.

Vodolija

Vodolije često veruju u to da samo oni znaju kako treba postupati u određenim situacijama. Iz sve snage će i vas ubeđivati u to. A osim toga, Vodolije su veoma impulsivne. Do besnila ili tačke ključanja, mogu dovesti i najmirniju osobu. Oni lako mogu da okrivite nekoga za svoje postupke i ne vole da slušaju pravdanja.

