Ako u fioci imate neki od ovih starih telefona, možete zaraditi i do nekoliko hiljada eura!

Nokia 7280

2G 7280 “lipstick” je model mobilnog telefona koji nudi Nokia. Časopis Fortune uvrstio ga je među najbolje proizvode 2004. godine. Njegov dizajn prepoznao je žiri na dodjeli nagrada za dizajn proizvoda iF 2005. godine. Ovaj telefon je vrlo popularan među kolekcionarima, a cijena mu je oko 190 evra na eBayu.

Motorola International 3200

Motorola International 3200 bio je prvi prenosni digitalni mobilni, lansiran 1992. godine. Ovaj telefon se može prodati na eBayu za između 70 i 200 evra.

Motorola MicroTAC 9800X

MicroTAC je porodica mobilnih telefona koju proizvodi Motorola Industries u Sjedinjenim Državama. Prvi model koji je izašao na tržište bio je 9800X, koji je javnosti predstavljen 25. aprila 1989. godine. Ovaj telefon je dostupan na eBayu za gotovo 200 evra.

Motorola Razr2

Motorola Razr2 jedan je iz niza Motorola telefona na preklop i jedan je iz serije u liniji 4LTR. Na eBayu je ovaj telefon dostupan za između 100 i 200 evra.

iPhone3G

Ovaj pametni telefon kompanije Apple druga je generacija iPhonea. Nasljednik je iPhonea EDGE i prethodnik iPhonea 3GS. Predstavljen je 9. juna 2008. na WWDC 2008 u San Francisku. Ovaj telefon, nov u kutiji, može se prodati na eBayu u iznosu od gotovo 1.000 evra.

iPhone2G

Mobilni poznat i kao iPhone EDGE, pametni je telefon iz istoimene porodice Apple Inc, tačnije to je bio prvi model koji je pripadao ovoj porodici pametnih telefona. Ovaj telefon je dostupan na eBayu za između 300 i 1.000 evra, u zavisnosti od stanja (ako je nov, s originalnim pakovanjem).

Motorola DynaTAC 8000X

DynaTAC je linija mobilnih telefona koju je proizvodila Motorola, Inc. od 1983. do 1994. godine. Za ovaj telefon možete izdvojiti od nekoliko stotina do čak nekoliko hiljada eura, u zavisnosti od stanja.

Mobira Cityman 900

Mobira Cityman 900 izdala je Nokia-Mobira 1987. Bio je to jedan od prvih prenosnih telefona. U zavisnsoti od stanja telefona, mogu se postići cijene od nekoliko hiljada evra.

