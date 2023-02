Nevjerojatna snimka pokazuje kako izgleda brzina svjetlosti na Zemlji: Ostat ćete šokirani, ovako nešto još niste vidjeli

Brzina svjetlosti je brzina kojom se šire elektromagnetski valovi, a brzina svjetlosti u vakuumu iznosi približno 300 000 kilometara po sekundi. Tako bi glasila definicija brzine svjetlosti, ali sigurno vas zanima kako bi to zapravo izgledalo.

Jeste li se ikada pitali kako bi izgledalo da se neko tijelo ili vozilo može kretati brzinom svjetlosti? Jedan video na YouTubeu nam to pokazuje, a snimka je poprilično nevjerojatna. S obzirom na brzinu svjetlosti, njoj bi bilo potrebno oko 0.13 sekundi da napravi kompletni krug oko Zemlje.

Ovako nešto niste nikada vidjeli

Znači, ne stignete ni trepnuti, a svjetlost je već napravila krug oko našeg planeta. Cijeli video tog prikaza, odnosno simulacije, ima svega osam sličica. U videu se jasno vidi i koja, što pobliže objašnjava brzinu svjetlosti.

U videu svjetlost putuje od New Yorka, preko cijele Amerike, do Australije, potom i Afrike pa sve nazad do New Yorka. Zanimljivo, snimka usporedno pokazuje i brzinu zvuka, koja je neusporedivo sporija, prenosi klik.

