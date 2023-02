Svaki naš postupak nosi određene posljedice – 8 zlatnih životnih pravila psihoterapeuta

U tome nam u velikoj mjeri mogu pomoći neka jako važna životna pravila psihoterapeuta koje ćemo vam nabrojati u nastavku. 1. Prihvatite činjenicu da prošlost ne možete promijeniti da je to već gotova stvar; Naša budućnost zavisi od onoga šta radimo sada.

Nemojte očekivati da će vam budućnost biti svijetla ako se ne trudite da ona takva bude. 2. Riješite se iluzije da možete mijenjati ljude; Samo određene okolnosto mogu promijeniti ljude, sve ostalo je obmana i iluzija.

Pustite ljude da budu drugačiji i u jednom trenutku ćete početi uživati u njihovom društvu. 3. Ljudi vas trebaju jake; Slabi, umorni i nesrećni ljudi nikome nisu potrebni. Budite jaki prije sve za sebe da biste mogli biti jaki i za druge.

4. Svi naši postupci imaju određene posljedice; Sve što radimo u našem životu je naš izbor koji sa sobom nosi određene posljedice. Zato prije nego što učinite neku glupost, dobro razmislite o njenim posljedicama i tada će u vašem životu biti mnogo manje gluposti.

5. Ne živi kao da ćeš živjeti zauvijek; Svako od nas će umrijeti i to je nešto što ne možemo izbjeći. Možete patiti zbog toga, a možete se potruditi i uživati u ovom životu koji vam je dat. 6. Radite stvari koje su vam važne; Zapamtite da nije najvažnije naći smisao života već osjećaj da živite smisleno.

Radite ono što smatrate važnim i ne jurite za uspjehom. Ako radite ono što smatrate važnim uspjeh će vam doći sam. 7. Nikada ne gubite vrijeme i energiju na one kojima nije stalo do vas ili, još gore, na one koji vas ne vole; Mnogo je ljudi u vašem životu koji su spremni da vas usreće, zato nemojte trošiti svoje vrijeme na one koji to ne žele.

8.Ono što nikako ne bi trebali raditi je prebacivati odgovornost za ono šta vam se dešava na druge. Tek kada shvatite da ste vi sami autor svojih uspjeha i neuspijeha dobićete snagu da idete naprijed bez straha. prneosi infpult

Facebook komentari