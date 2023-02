Napravite pravi potez: Kako najlakše zavesti svaki horoskopski znak

Ne gubite vrijeme na pogrešne poteze, uz ove savjete znat ćete kako napraviti pravi korak za horoskopski znak koji želite zavesti.

Ovan

Ovaj vatreni znak ne voli da gubi vrijeme, a to važi i za zavođenje. Ništa ne uzbuđuje Ovna više od direktnosti. Zato budite iskreni koliko god možete. Ovdje nema potrebe za impresivnim večerama u restoranu, biće više impresionirani kada čuju tačno ono šta želite.

Bik

Bika uzbuđuju hrana, masaže i priroda. Kako biste privukli ovaj horoskopski znak, pozovite ga na osamljeno planinarenje nakon čega slijedi senzualna masaža uz dodatke poput vina i voća. Bik će da bude u raju i odmah će da padne na vas.

Blizanci

Najveći afrodizijaci ovog znaka su stimulirajući spontani razgovori. S Blizancem podijelite svoje snove uz piće, zatim idite u karaoke bar samo kako biste se ljubili u uličici po putu kući nakon što otpjevate posljednju pjesmu. Dosada je neprijatelj blizančevog visokog seksualnog nagona. Držite ih u neizvjesnosti i slijedit će vas bilo gdje.

Rak

Rakove uzbuđuje komfor. Razmislite o večeri sa mnogo vina, mračnom kinu u kojem možete da se dodirujete i puste plaže na kojima imate slobodu da istražujete jedno drugo. Ako možete da stvorite intimno iskustvo, Rakovi će vam se svaki put vraćati po još.

Lav

Lavovi vole pokazivanje svoje seksepilnosti i otkrivanje iste kod svojeg partnera. Avanturista po prirodi, Lav voli da bude u centru pažnje i zato voli da ima nekoga ko se ne boji da se istakne iz gomile – naravno, uz to da im ne otme svu pažnju.

Devica

Kontrola i preuzimanje vodstva pokreću Devicu svaki put. Takođe, one vole prljave razgovore, odnosno da se pred partnerom osećaju toliko prijatno da mogu da kažu naglas šta žele, a onda to i da dobiju. To je san pedantne Device. Zato im prepustite da isplaniraju prvi sastanak.

Vaga

Vage vole umne igre. Psihološke igrice i preokreti ih pokreću – kao i potencijalni udvarači sa velikim idejama. Preskočite večeru i bioskop u korist nečeg zanimljivog i nepredvidivog. Jednom kada pokrenete Vagin mozak, prilično će da vas nagradi!

Škorpija

Škorpija je najseksualniji znak Zodijaka, kao i najnastraniji i najmračniji znak. Oni vole sado mazo, kožu, čipku. Zavodljive poglede preko sobe. Da biste zaveli Škorpiju, zaronite u nepoznato i rizikujte. Šaljite im fotografije i poruke na raskošan način, budite dvosmisleni i dodajte nježan ugriz tokom poljupca za maksimalan učinak.

Strijelac

Strijelca uzbuđuju putovanja, tajanstvena mesta. A vole i moć. Da biste privukli ovaj znak, morate da obudete odlučni. Odvedite svog strijelca u novi internacionalni restoran ili na strani film. I budite jasni šta želite – koliko god to bilo rizično.

Jarac

Jarčevi su najodaniji od svih znakova Zodijaka i ništa ih ne privlači tako jako kao postojani flert. Naglasite svaki poljubac, svaki dodir. Više ih pali suzdržanost i umjerenost nego pokazivanje svih karata. Kako biste zadržali pažnju ovog znaka, ljubite se s Jarcem u odeći dokle god oboje više ne možete da izdržite.

Vodolija

Uzbuđeni svime neobičnim, Vodolije vole da isprobavaju nove stvari i zavedeni su divljim, čudnim, fetišističkim. Sve što je “status quo” je ne za ovaj horoskopski znak, stoga im ponudite nešto za što nikad nisu čuli i poželjet će vas uvijek iznova.

Ribe

Ovaj znak pali intenzivno, romantično povezivanje. Pokušajte da čitate poeziju naglas u krevetu ili sa njima podelite tajnu tako da im je šapnete na uho. Preskočite neobavezne razgovore sa Ribama i krenite direktno na dijeljenje velikih snova na prvom sastanku. A da stvari ostanu senzualne, sjedite sa iste strane separea za vrijeme večere. prenosi radiosarajevo

