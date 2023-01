Prvi mlad mjesec u 2023. godini: OVA 4 ZNAKA OČEKUJE VELIKA SREĆA – PROVJERITE!

U subotu 21. januara očekuje nas prvi mlad mjesec u Vodoliji. Ovaj aspekt predstavljaja period u kom je potrebno da uspostavite ravnotežu između interesovanja i žrtvovanja koje je potrebno da biste došli do svog cilja.

Astrolozi ističu da energija Vodolije pojačava intuiciju i tjera nas da razmišljamo o budućnosti.

Oni takođe savjetuju da razmislimo o tome gde nam je bio fokus prethodnih godina, a kada utvrdimo o kojoj je oblasti riječ, da sve svoje snage usmjerimo na to da je oslobodimo stega prošlosti i do detalja zamislimo kako tačno želimo da izgleda to polje života. prenosi novi

Mlad mjesec u Vodoliji donosi novu energiju koja će uticati na sve znake Zodijaka, ali će samo ova četiri znaka imati najviše sreće.

1. Rak

Rakovi, vama mlad mjesec donosi poboljšanje materijalne situacije i napokon ćete biti zadovoljni istom. Sada možete da realizujete kupovinu i putovanja o kojima tako dugo maštate. Ali, nemojte pretjerivati, već budete racionalni i višak novca ostavite sa strane.

2. Strijelac

Strijelčevi već duži vremenski period čekaju da im stignu lijepe vijesti, a sada će se to napokon i dogoditi. Pored lijepih vijesti, riješićete i konflikte koje imate i ti odnosi će nastaviti baš tamo gdje su i stali.

3. Lav

Osobe rođene u ovom horoskopskom znaku dugu čekaju da im se nešto veliko dogodi na emotivnom planu. E, pa, dragi Lavovi, postoje velike mogućnosti da uplovite u lijepu romantičnu vezu koja će trajati.

4. Škorpija

Škorpije su iza sebe imale melanholičan period, ali je tome došao kraj. Astrolozi kažu da vas čekaju lijepa putovanja, poznanstva i izlasci. Oni zaljubljeni će uživati sa voljenom osobom. Predstoji vam period u kom ćete samo uživati i odmarati, piše “Atma”.

