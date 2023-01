BRAJAN VOLŠ SE RASPITIVAO ZA SIGURNOSNE KAMERE: Bizarno pitanje postavio VLASNIKU, dobio odgovor KOJI JE ŽELIO DA ČUJE?

Anin suprug je 4. januara, tri dana nakon što je ona posljednji put viđena, prijavio njen nestanak. Ona je tog dana trebalo da otputuje do aerodroma u Bostonu, odakle je trebalo da ode do Vašingtona gdje je radila.

Piter Kapocoli, od koga je par iznajmljivao kuću u Kohasetu, potvrdio je za Fox news da na njegovom imanju nema sigurnosnih kamera.

On je takođe rekao da nije odlazio u kuću, budući da je na imanju još uvijek veliki broj policajaca koji pretražuju svaki detalj.

Podsjetimo, bliska prijateljica Ane Volš danas je potvrdila da je nestala Beograđanka “imala velike planove” i da je planirala da proda kuću i preseli se u Vašinton!

– Oni su stanarinu uvijek plaćali na vrijeme. Jedini problem koji sam imao sa njima je zbog njihovog psa koji preglasno laje – rekao je Piter.

Brajan je u nedjelju popodne uhapšen, a u ponedjeljak ujutru je izveden pred sudiju i sve vrijeme negira umiješanost u nestanak njegove supruge.

U međuvremenu je otkriveno da je Brajan tokom saslušanja rekao da se izgubio dok se vozio do kuće svoje majke, kao i da je svratio do dvije prodavnice. On je takođe ispričao da je samo 2. januara napustio kuću kako bi otišao da sinu kupi sladoled, međutim policija je utvrdila da je on zapravo kupio sredstva za čišćenje u visini od 450 dolara koje je platio gotovinom.

Policija je juče na deponiji u blizini njihove kuće pronašla tepih i testeru koji sadrže biološke tragove.

Inače, Brajan Volš se sumnjiči da je ometao istragu.

Podsjetimo, nestanak Ane Volš (39), majke troje djece, istovremeno su prijavili i njen muž i poslodavac u srijedu, tri dana nakon što je navodno posljednji put viđena.

Članovi porodice posljednji put su je videli oko 4 sata ujutru 1. januara, kada je trebalo da ode na aerodrom “Logan” u Bostonu, odakle je hvatala let za Vašington, u kome radi u agenciji za nekretnine.

Ona, međutim, nije stigla do aerodroma, a lokalni šef policije je rekao da nemaju ni potvrdu da je ušla u vozilo kojim je trebalo da ide do aerodroma.

Kako su naveli u policiji, Ana Volš je veoma aktivna na društvenim mrežama, ali nije koristila svoj mobilni telefon od Nove godine. prneosi “Novi“.

