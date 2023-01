Ljudi rođeni u ovim znakovima Zodijaka često su ogorčeni i zajedljivi

Ništa ne zaboravljaju i u stanju su sedmicama, mjesecima, pa i godinama zamjerati drugima i najmanje greške. Ljudi koji najčešće postanu ogorčeni obično se rađaju u ovim znakovima.

Škorpija

Ovaj privlačni znak osvojiće vas svojom harizmom, ali kad mu se približite, shvatićete koliko može biti zajedljiv. Ako im napravite nešto nažao, ovi će vam ljudi to zamjerati do kraja života. Ne mogu nikada zaboraviti nanesenu bol. Čak i ako vam oproste, uvijek će biti prema vama zajedljivi i zlobni.

Djevica

Djevice uvijek teže za savršenstvom. Pretjerano su analitične i organizovane i ne tolerišu greške. Ako ih neko do koga im je stalo razočara, odmah se uzrujaju. Djevice najčešće postanu ogorčene jer imaju prevelika očekivanja od sebe i drugih koja je nemoguće ispuniti.

Jarac

Jarci se čine suzdržanije od ostalih znakova. Ljudi ih doživljavaju kao ozbiljne i hladne osobe koje ništa ne može povrijediti, ali i oni mogu lako postati ogorčeni. Jarci uvijek teže uspjehu i napredovanju, ali ako nisu zadovoljni onim što su postigli, postaju zajedljivi cinici koji zlobnim komentarima ponižavaju sve oko sebe.

Rak

Rakovi su toliko osjetljivi da se uvrijede zbog sitnica. Ako ih povrijedite, zamjeraće vam to godinama, a možda i do kraja života. Lako postaju ogorčeni, a to ćete vidjeti po njihovom pasivno-agresivnom ponašanju i zajedljivim komentarima, pišu Nezavisne.

