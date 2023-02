Ovaj trik “čini čuda” za uklanjanje buđi iz kupatila: Potrebna je samo jedna sitnica

Kristina, TikTokerka koja važi za ekspertkinju za čišćenje i majka dvoje djece, koja dijeli kućne trikove na stranici @cleanwithvania, podijelila je zgodan način za smanjenje pojave plijesni koja se može pojaviti na brtvilu oko kadi i tuševa. Objavila je video u kojem je pokazala svoj jednostavan proces za koji kaže da posao obavlja za samo “15 minuta”, prenosi Express.

“Riješimo se ove plesni”, rekla je. Da bi to učinila, Kristina je upotrebila sprej za uklanjanje plesni i dovoljno tufera da prekrije plesniva područja. Poprskala je spore plesni sprejom i ostavila da odstoji “15 minuta” prije nego što je pokrila područje vatom.

Zatim je stavila posljednji sloj sredstva na sam tufer, a potom uklonila tufere i prebrisala površinu. Na kraju je potrebno temeljno isprati područje kako biste se riješili ostataka spreja protiv plijesni.

Njeni pratioci su brzo oduševljeno komentarisali njen trik, a mnogi su rekli da je to njihova nova metoda za riješavanje plijesni u kupatilima.

Međutim, prie nego što se pokušate uhvatiti u koštac s mrljama plijesni u vašem domu, morate preduzeti određene sigurnosne mjere. Svakako se zaštitite od spora naočarama, dugim gumenim rukavicama i maskom koja pokriva nos i usta. Takođe bi trebalo da otvorite sve prozore radi provjetravanja i držati zatvorena vrata kako biste spriječili širenje spora u druge dijelove vašeg doma.

Preporučuje se uklanjanje plijesni samo ako je uzrokovana kondenzacijom i pokriva površinu manju od jednog kvadratnog metra. Ako je plijesan uzrokovana problemima kao što su kanalizacija ili kontaminirana voda, treba da kontaktirate stručnjaka.

Nakupljanje plesni može uzrokovati brojne zdravstvene probleme, a problemi s disanjem su najvjerovatnije od njih. Zdravstveni rizici povezani s plijesni uključuju alergijske reakcije, kao što su kijanje, curenje nosa, crvene oči i osip na koži. To naročito dolazi do izražaja ako dodirnete ili udahnete spore, što može dovesti do napada astme.

Djeca i starije osobe posebno su osjetljivi na bolesti koje dolaze zbog kontakta s plijesni, kao i oni koji imaju kožne ili respiratorne probleme.

Kako se riješiti plijesni sirćetom

Neki gledaoci ovog trika predlažu sirće kao jedan od najboljih načina da se riješite plijesni u kupatilu. Korisnica TikToka po imenu Megi En je napisala: “Sirće je jedino efikasno sredstvo za čišćenje plijesni, razrijedite ga vodom i poprskajte, ostavite nekoliko sati, obrišite vrućom krpom.”

Pokazalo se da postoji neka nauka iza prijedloga, ali samo za određene vrste plijesni.

Stručnjaci iz Healthlinea objasnili su: “Alkoholno sirće za domaćinstvo obično sadrži oko pet do osam posto sirćetne kiseline. Sirćetna kiselina je umjereno jaka kiselina s pH od oko 2,5 koja može da poremeti rast širokog spektra gljivica i drugih mikroorganizama.”

U studiji iz 2015. godine istraživači su otkrili da je sirće od četiri do 4,2 posto sirćetne kiseline efikasno u liječenju Penicillium chrysogenum, ali ne i Aspergillus fumigatus. Obje su uobičajene plijesni u domaćinstvu, piše Krstarica.

