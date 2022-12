BIZARNA VEZA MAJKE I ĆERKE IZAZVALA BURNE REAKCIJE: Baš smo BLISKE i volimo da budemo GOLE zajedno, čistile smo i kuhale BEZ ODJEĆE

Par, koji se pojavljuje u “sMothered”, popularnoj emisiji na TLC-u o neobičnim vezama između majki i njihove dece, čak i uživaju u kuvanju bez odeće.



U snimku iz emisije, Pola (27) otkriva da je skoro nerazdvojna od majke Frensi (46), kako prenosi Mirror, a ponosna ćerka kaže: “U savršenom svetu, provela bih sve sate u danu sa mojom majkom, gola i u krevetu. U Kolumbiji je prilično uobičajeno videti svoju porodicu golu. To nas čini još bliskijim.”



I one uživaju u jutarnjem smutiju u krevetu, sa malo ili bez odeće, dok se predstavljaju. Deleći uvid u to koliko su bliske, Pola dodaje: “Kuvale smo i čistile gole”. Kad je reč o mami Frensi, ona ne može da zamisli da provodi vreme sa ćerkom na drugi način. ” Da budem gola sa svojom ćerkom je meni tako prirodno. Osećam da je naš odnos poseban kao da smo jedna osoba”, otkriva ona.

“Znam sve o Pauli. Čak znam i kada će imati veliku nuždu.”

Neobičan duo ceni svoju vezu. Prošle su kroz mnogo toga zajedno.

Paula objašnjava: “Osećam da smo tako bliske jer kada smo se preselile u Ameriku, bile smo samo ja i ona. Imala sam samo devet godina. Prelazak u potpuno drugu zemlju i učenje potpuno drugog jezika, sve je bilo zaista teško. Od tada smo bili super bliske.

“Međutim, nisu svi bili toliko oduševljeni njihovim odnosom, a gledaoci su brzo podelili šok zbog ponašanja porodice.

“Uvek sam za to da budem blizu mame, ali postoji granica”, prokomentarisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Ali ona je bila gola pred kamerama! Koja besmislica.”

