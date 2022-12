PORUKA ZA OSTVARENJE ŽELJE 16.12.2022.: Ovo je vaša manifestacija za danas!

Danas je novi dan u kojem nastavljate graditi život svojih snova, korak po korak. Inspirativne poruke, točnije manifestacije dana pomažu da ostanete motivirani na svome putu – odvojite trenutak da uronite u njih.

Blagoslovljeni ste što u životu imate nekoga tko vas čini sretnima. To je jedan od najljepših poklona. Kada je netko razlog vašeg osmijeha. Kada vidite u nečijim očima da ste posebni u svakom trenutku, kada osjetite vibracije koje putuju od srca do srca. Budite zahvalni, jer imate nekoga tko vam pruža ljubav i sreću – možda je to prijatelj, član obitelji, dijete, partner…

