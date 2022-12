PORODICA JE 43 GODINE ŽIVJELA IZOLOVANA U SIBIRU: Nisu imali dodira sa civilizacijom, a kada su ih pronašli DESIO SE UŽAS

Porodia Likov preko 40 godina živjela je u najnepristupačnijem dijelu Sibira, mjestu na koje je i Bog zaboravio.

Karp Likov je svjesno izabrao ovo mjesto za sebe i svoju djecu. Karp je sa ženom Akulinom i sa dvoje male djece došao u ovaj zapušteni pojas Rusije, mjesto za koje se bez pretjerivanja može reći da je “ledena pustinja”.

Porodica pravoslavnih staroveraca je 1936. godine pobjegla u šumu da bi izbjegla vjerski progon.

Par je u ovom izolovanom mjestu dobio još dvoje djece, pa su njih šestoro tokom 43 godine živjeli bez dodira sa civilizacijom i bilo kojim ljudskim stvorom. Djeca su se sporazumijevala kricima, ali svi su bili izuzetno inteligentni i fizički jaki.

1978. godine ih je otkrila grupa geologa koja im je ispričala sve o spoljnom svijetu. Zanimljiva je činjenica da porodica Likov uopšte nije znala da se desio Drugi svetski rat.

Geolozi ostaju sa porodicom Likov tokom tri godine, a to je članove porodice skupo koštalo. Iako nije dokazano od čega, sumnja se da su tri člana porodice Likov umrla uslijed dodira sa patogenima sa kojima se do tada nisu susretali. Tako da je ostao u životu samo stari Likov i njegova najmlađa ćerka Agafija, jer je majka umrla od gladi godinu dana prije nego su geolozi došli do njih.

Nakon smrti oca, Agafija Likov živi sama u ovom zapuštenom dijelu Rusije. Sa ovog mjesta nije htjela da ode uprkos svim upozorenjima ljudi koji su je obilazili. Kada su joj prošle godine rekli za rat i moguću opasnost koja joj preti, ona je rekla:

“Ovo je moj dom i ja ne znam za bolje.”

Inače, Agafija je 3 puta dolazila do grada, susretala se sa civilizacijom nakon poslednjih 30 godina, a o tom iskustvu je ovako pričala:

“Ima toliko automobila, zašto toliko? Toliko iz njih dima izlazi, ne može se disati”, rekla je tada.

Nakon što je njena priča dospjela u javnost, donatori su joj izgradili novu kuću sa solarnim pločama koje su joj omogućile korišćenje satelitskog telefona.

Dane provodi tako što čuva 6 koza i vodi brigu o tri mačke i jednom psu kojeg zove Cvetoček (Cvet).

Ona danas ima 78 godina i izuzetnog je zdravlja.

“Postoji li išta što bi je natjeralo da napusti svoj dom, vjerovatno ne. Pa čak ni svemirski program”, za Agafiju kažu ruski mediji.

