BOL U ZGLOBOVIMA KAO REAKCIJA NA VRIJEME : Pad temperature može pojačati probleme, EVO ŠTA JE NAJBOLJE DA PODUZMETE U ZIMSKOM PERIODU

Jovićević je rekao da u ovom zimskom periodu, kada dolazi do naglih oscilacija temperature i pritiska vazduha, koje na određen način izazivaju neke sistemske reakcije.

– To se uglavnom odnosi na sve one koji imaju neke degenerativne promjene koje traju. Mogu biti velike ili male, mogu se farbati na bilo koji zglob, mali ili veliki, na šakama, ramenima, ali i na cijelom kičmenom stubu – rekao je Jovićević.

Kako kaže, to je reakcija na vrijeme koja uzrokuje smanjenje cirkulacije u malim područjima gdje ima povreda, jer tijelo počinje da koncentriše cirkulaciju i pažnju na vitalna područja. Kako dodaje, to dovodi do povećanja bola.

Jovićević je rekao da je, nažalost, u našoj populaciji česta alternativa liječenju da se nešto prepusti vremenu, u nadi da će to proći samo od sebe.

– Svi misle da će izdržati, da će popiti lijek i da će proći. Loša navika je najčešća situacija, onda ne znaju kuda, a treći je ekonomski momenat – rekao je Jovićević.

Kako kaže, kada se sve te promjene ne liječe, a bol je opomena, tu treba nešto učiniti, dodaje, a ne samo da se bol smanji, moramo vidjeti kako da što više saniramo nastalo stanje. Dodaje da treba rasteretiti zone i vratiti im cirkulaciju.

– Moramo revitalizirati bolna područja, kako bismo olakšali život pacijentu, koji bi se tada bolje kretao i bio u što boljem stanju – rekao je Jovićević. prneosi “Novi“.

